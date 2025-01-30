لماذا صُنفت رقائق بطاطس ليز ضمن أخطر الفئات في الولايات المتحدة؟

صنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) رقائق ليز ضمن أخطر الفئات بعد اكتشاف وجود حليب غير مُعلن عنه في بعض الأكياس، مما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء عن عملية السحب التي بدأت في 13 ديسمبر 2024، بعد أن أبلغت شركة Frito-Lay عن وجود أكثر من 6000 كيس من رقائق البطاطس المباعة في ولايتي أوريغون وواشنطن تحتوي على الحليب دون إدراجه في قائمة المكونات، وفقا لموقع فوربس.

وبحلول 27 يناير 2025، رفعت إدارة الغذاء والدواء تصنيف السحب إلى الدرجة الأولى، وهي أعلى مستوى من التحذيرات، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك المنتج إلى تفاعلات حساسية خطيرة تهدد الحياة.

وتعد هذه الحادثة تذكيرًا صارخًا بالتحديات التي يواجهها المستهلكون، خاصة أولئك الذين يعتمدون على دقة الملصقات الغذائية لتجنب المواد المسببة للحساسية.

تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية الامتثال لمعايير سلامة الغذاء، حيث يمكن أن يؤدي خطأ بسيط في وضع العلامات إلى فقدان ثقة المستهلكين وتكبد الشركات خسائر مالية كبيرة.

وتعتبر الأخطاء المتعلقة بالمواد المسببة للحساسية من الأسباب الرئيسية لسحب المنتجات الغذائية، وغالبًا ما تكون ناتجة عن التلوث في المصانع أو أخطاء في تحديث الملصقات أو تعقيدات الإنتاج.

لا تصدر إدارة الغذاء والدواء استدعاءات من الفئة الأولى إلا في حالات نادرة، حيث يشير هذا التصنيف إلى أن المنتج يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وفي هذه الحالة، يتعلق السحب بسلامة المستهلكين وليس فقط بجودة المنتج. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، تعد ملصقات الأطعمة بمثابة شريان حياة، وأي خطأ في وضع العلامات يمكن أن يجبرهم على إعادة تقييم كل منتج يشترونه.

تواجه شركة ليز، وهي علامة تجارية معروفة عالميًا، مهمة صعبة تتمثل في استعادة ثقة المستهلكين، خاصة بين الأسر التي تعاني من حساسية غذائية. كما يسلط هذا السحب الضوء على فعالية الأنظمة التنظيمية التي تفرضها إدارة الغذاء والدواء، حيث تعمل هذه الأنظمة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها قبل أن تتفاقم.

تشكل المواد المسببة للحساسية غير المعلنة أحد الأسباب الرئيسية لسحب الأغذية في الولايات المتحدة، حيث يعد الحليب والفول السوداني والمحار من أكثر المواد المسببة للحساسية شيوعًا.

وفقًا لأبحاث وتعليم حساسية الطعام، يعاني حوالي 33 مليون أمريكي من حساسية الطعام، ما يجعل هذه الأخطاء ليست فقط محبطة، بل خطيرة أيضًا.

بالنسبة للمستهلكين الذين يعانون من الحساسية، فإن كل وجبة تنطوي على مخاطرة، مما يجعل الشفافية والسلامة أمرين غير قابلين للمناقشة.

وفي الوقت نفسه، أدت عمليات السحب مثل هذه إلى زيادة الطلب على المنتجات المتخصصة الخالية من المواد المسببة للحساسية، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى دقة وضع الملصقات وضمان سلامة الأغذية.

بالنسبة للعلامات التجارية، فإن هذه الحوادث تقدم رسالة واضحة مفادها أن الدقة في وضع الملصقات ليست اختيارية، بل هي أساس ثقة المستهلك. ومع تزايد تعقيد سلاسل التوريد، تزداد المخاطر المرتبطة بارتكاب الأخطاء، مما يجعل التحدي الأكبر للشركات هو ضمان أن ما يُكتب على الملصق يعكس بدقة ما يوجد داخل العبوة.