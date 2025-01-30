لوفتهانزا تشتري 10% من أسهم شركة أير بلطيق اللاتفية

وافقت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا على شراء حصة أقلية في شركة الطيران اللاتفية أير بلطيق.

وقالت الشركة الألمانية إنها وقعت اتفاقاً لشراء 10% من أسهم أير بلطيق القابلة للتحويل مقابل 14 مليون يورو (14.6 مليون دولار). وستحصل لوفتهانزا على مقعد في مجلس الإشراف على الشركة اللاتفية المملوكة للدولة.

وعن الجانب اللاتفي وقعت وزارة النقل على الاتفاق، ويدير أير بلطيق المدير الألماني مارتن جوس منذ 2011.

وتستند الصفقة الأخيرة إلى شراكة قائمة بين الشركتين وسوف تتيح للوفتهانزا تأجير المزيد من الطائرات وأطقم العمل مع أير بلطيق.

وتتيح الصفقة للشركة الألمانية تحسين جودة شبكة خطوطها والدخول إلى أسواق جديدة بحسب بيان لوفتهانزا جروب.

يوجد مقر أير بلطيق في العاصمة اللاتفية ريجا وهي أكبر شركة طيران في دول البلطيق الثلاث لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. وتسير طائراتها من ريجا إلى 70 وجهة أخرى وتمتلك أسطولاً يتكون من 50 طائرة إيرباص ايه 220.