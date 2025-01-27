"ريان أير" تخفض عدد الركاب المستهدف مجدداً

خفضت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير معدل النمو المستهدف لعدد ركابها خلال العام المالي المقبل للمرة الثانية خلال 3 أشهر في ظل تعثر شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج في تسليم الطائرات المتعاقد عليها للشركة الأيرلندية عقب الإضراب العمالي في مصانع الشركة الأمريكية العام الماضي وعمليات التدقيق التي تقوم بها السلطات الرقابية الأمريكية للتأكد من توافر عوامل السلامة والأمان في طائرات بوينج.

وقالت ريان أير، إنها تستهدف وصول إجمالي عدد ركابها خلال العام المالي الذي يبدأ أول أبريل المقبل إلى حوالي 206 ملايين راكب، في حين كان المستهدف في نوفمبر الماضي 210 ملايين راكب. وأعربت الشركة عن أملها في استلام العدد المتبقي من طلبية طائرات بوينج والبالغ 29 طائرة قبل مارس 2026.

ونقلت بلومبرج عن نيل سوراهان المدير المالي لشركة الطيران الأيرلندية قوله "نحن محبطون لأننا نواجه نقصا في بعض الطائرات"، مضيفا أن الشركة ترى في الوقت نفسه "تحسنا كبيرا" في مصانع بوينج بعد زيارة أخيرة لها، و"أنا اعتقد أن الأسوأ ربما يكون قد مر".

وذكرت بلومبرغ أن التوقعات الباهتة من شركة الطيران منخفض التكاليف تلقي الضوء على كيفية استمرار تأثير مشاكل بوينج على صناعة الطيران العالمية، مشيرة إلى أن ريان أير تعتمد على طائرات بوينج 737 وهي أكبر عميل أوروبي للشركة الأمريكية. وأجبرت تأخيرات التسليم شركة الطيران بالفعل في أوائل نوفمبر على خفض هدف عدد الركاب المستهدف في السنة المالية 2026 من 215 مليونًا إلى 210 ملايين راكب.

من ناحية أخرى تتوقع ريان أير تراجع إجمالي أرباحها قبل حساب الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى ما بين 1.55 مليار يورو (1.6 مليار دولار) و1.61 مليار يورو، مقابل 1.92 مليار يورو في العام المالي الماضي. وتراجعت أرباح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 12% إلى 1.94 مليار يورو في ظل انخفاض أسعار التذاكر.