شركات طيران تخطط لتقليص حجم الأمتعة المحمولة .. ما التفاصيل؟

يعتبر السفر بحقيبة يد صغيرة الأكثر انتشاراً بين المسافرين، خاصة أولئك الذين يفضلون السفر السريع وقليل التكلفة، إذ يتيح لك حمل أمتعتك دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة لتسجيل الحقائب أو استلامها عند الوصول، غير أن تجربة السفر هذه قد تتغير قريبًا، إذ تخطط بعض شركات الطيران الأمريكية لتعديل سياساتها المتعلقة بحجم الأمتعة المحمولة، ما قد يؤثر على ملايين الركاب.

هل ستتغير أبعاد الأمتعة المسموح بها؟

حاليًا، تلتزم معظم شركات الطيران بالسماح بحقيبة يد لا يتجاوز حجمها 22 × 14 × 9 بوصات (بما في ذلك العجلات والمقابض) بالإضافة إلى عنصر شخصي صغير مثل حقيبة ظهر أو حقيبة يد، إلا أن هناك حديثًا عن احتمال تقليص هذه الأبعاد لتتماشى مع المعايير الدولية الأكثر صرامة، ويعتبر الهدف من هذا الإجراء هو توحيد القواعد بين جميع شركات الطيران، ما قد يعني الحاجة إلى إعادة التفكير في حجم أمتعتنا المحمولة، وفقا لموقع unionrayo.

ما السبب وراء هذه التعديلات؟

تعود الأسباب إلى عدة عوامل، منها:

المساحة المحدودة للطائرات: غالبًا ما تُملأ الخزائن العلوية بسرعة كبيرة عندما يحمل الركاب أمتعة تفوق الحدود المسموح بها، ما يؤدي إلى تأخيرات وتوترات بين الركاب وأطقم العمل.

الاعتبارات المالية: تحقق شركات الطيران عائدات ضخمة من رسوم فحص الأمتعة، ما يجعل تقليص أبعاد الحقائب المحمولة فرصة لتعزيز أرباحها عن طريق دفع الركاب لاستخدام خدمات فحص الأمتعة.

كيف يمكنني الاستعداد لهذه التغييرات؟

إذا كنت تعتمد على حقيبة يدك للسفر، فمن الأفضل أن تبدأ بالتخطيط الآن، وإليك بعض النصائح:

قم بقياس حقيبتك الحالية للتأكد من أنها ستتوافق مع أي المعايير الجديدة التي قد تُطبق.

اشتر حقيبة خفيفة الوزن تتماشى مع القياسات الدولية.

احرص على تقليل عدد الأغراض التي تحملها معك، والاقتصار على الضروريات فقط.

تحقق من قائمة المنتجات المحظورة لتجنب أي مشكلات عند التفتيش.

تحديات إضافية تنتظر المسافرين

إلى جانب تغييرات قياسات الحقائب، يستمر تضييق قائمة الأغراض المسموح بها على متن الطائرة، إذ تشمل المحظورات الجديدة بطاريات الليثيوم والطائرات بدون طيار الكبيرة وبعض الأدوات الشخصية مثل رذاذ الفلفل والعطور وغيرها.

بالرغم من هذه التغييرات المحتملة، يمكن للمسافرين الاستعداد مسبقًا لتجنب أي مفاجآت أو تكاليف إضافية.