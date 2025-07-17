براءة رئيس سامسونغ في قضية احتيال وتلاعب بالأسهم

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس حكما ببراءة رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات جاي واي. لي، مؤيدة بذلك حكمين صادرين عن محكمتين أدنى درجة يبرئانه من الاحتيال المحاسبي والتلاعب بالأسهم فيما يتعلق بعملية اندماج بقيمة ثمانية مليارات دولار تمت في عام 2015.

ويسدل حكم المحكمة العليا الستار بشكل نهائي على دعوى قضائية ظلت دائرة لفترة طويلة وكانت مزعجة لرئيس مجلس الإدارة في الوقت الذي تخوض فيه سامسونغ سباقا عالميا لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف برفض كل التهم الموجهة إلى لي في الدعوى المتعلقة بدمج شركتين تابعتين لسامسونغ، هما سامسونج سي اند تي وشيل للصناعات، قبل 10 سنوات. وقال المدعون العامون في الدعوى إن الهدف من الدمج كان إحكام سيطرة لي على عملاق التكنولوجيا.

وبرأت محكمة أدنى درجة أيضا لي العام الماضي من التهم الموجهة إليه.

وقال اتحاد الشركات الكورية إن الحكم يزيل عبئا قانونيا كبيرا عن شركة سامسونغ، ويأتي في وقت تشتد فيه المنافسة العالمية في قطاع التكنولوجيا الفائقة، مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وعبر الاتحاد عن أمله في أن تزيد سامسونغ تحت قيادة لي الاستثمارات والابتكارات، مما يساعد على خلق فرص عمل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في كوريا الجنوبية.