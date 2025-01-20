الخطوط الفرنسية تتوقع ارتفاع نفقاتها بواقع 130 مليون يورو

أكد بن سميث الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الفرنسية الهولندية أير فرانس-كيه.إل.إم أن خطط الحكومة لزيادة الضرائب على تذاكر الطيران ستكلف الشركة حوالي 130 مليون يورو سنويا.

ونقلت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن سميث قوله في مقابلة صحفية إن "هذه الضريبة الجديدة التي تم الإعلان عنها بالفعل في العام الماضي غير معقولة"، مضيفا أن "فرنسا ستصبح الدولة التي تشهد أعلى ضرائب على قطاع النقل الجوي فيها بين دول أوروبا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران التي تأسست من خلال اندماج أير فرانس الفرنسي وكيه.إل.إم الهولندية في عام 2004 إن الضريبة الجديدة تهدد بانتقال القيمة الاقتصادية التي يخلقها نشاط الطيران من فرنسا إلى دول أخرى.

يذكر أن مشروع ميزانية فرنسا للعام الحالي يتضمن زيادة الضرائب على تذاكر الطيران بهدف تحقيق عائدات إضافية تصل إلى مليار يورو سنويا. وتواجه هذه الضريبة انتقادات واسعة من جانب قطاع الطيران الفرنسي، الذي يرى في هذه الخطوة تهديداً لصناعة الطيران والسياحة.

وعبر اتحاد المطارات الفرنسية والاتحاد الوطني للطيران والمهن المتعلقة به عن رفضهما الشديد لهذا القرار، حيث من المنتظر أن تؤدي الزيادة الضريبية بشكل مباشر إلى رفع تكلفة تذاكر الطيران، خصوصاً بالنسبة للرحلات الطويلة التي تربط بين فرنسا ودول خارج الاتحاد الأوروبي.