ترامب يعتزم منح تيك توك مهلة 90 يوماً قبل تنفيذ الحظر

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم أمس السبت أنه يفكر في منح تطبيق تيك توك مهلة ثلاثة أشهر قبل تنفيذ الحظر الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية نشرت يوم السبت: "أعتقد أن هذا سيكون، بالتأكيد، خيارا ندرسه".

وتابع قائلا: "تمديد الـ90 يوما هو شيء من المرجح أن يتم، لأنه مناسب. كما تعلمون، إنه مناسب. يجب أن ننظر في الأمر بعناية. إنها قضية كبيرة جدا".

وأضاف: "إذا قررت فعل ذلك، فمن المحتمل أن أعلن عن ذلك يوم الاثنين".

ورفضت المحكمة العليا في أمريكا يوم الجمعة استئنافا في اللحظة الأخيرة من تيك توك لوقف قانون يحظر تطبيق الفيديو القصير في الولايات المتحدة إلا إذا تم بيعه من قبل شركة بايت دانس الصينية الأم.

ويمكن الآن إزالة المنصة الشهيرة التي تضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة من متاجر التطبيقات في البلاد يوم الأحد، قبل يوم من عودة ترامب إلى الرئاسة، على الرغم من أن الخطوات التالية لا تزال غير واضحة.

ووقع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قانون الحظر أو البيع في أبريل الماضي بعد أن تمت الموافقة عليه في الكونغرس بناء على أسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويخشى المشرعون من حصول الحكومة الصينية على كميات ضخمة من البيانات الشخصية واستخدام المنصة للتأثير السياسي.

ومنح القانون شركة بايت دانس الصينية حتى 19 يناير للتخلي عن عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل من متاجر تطبيقات جوجل وآبل.