«زجاج» قصة نجاح جديدة لشركة دبي للاستثمار

الإمارات أرض الفرص والبوابة التي تعبر من خلالها إلى العالم، حيث تتسابق مختلف الشركات والمصانع لافتتاح أعمالها داخل الدولة؛ بخاصة في المجال الصناعي، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، ودعم التنمية المستدامة في الدولة.

بدأت مسيرة شركة «زجاج» (ذ.م.م) من صنع الزجاج وصولاً إلى تزيين المباني الأيقونية، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وتعد من المؤسسات الرائدة في مجال صناعة الزجاج على مستوى المنطقة.

وتتضمن شركة الإمارات للزجاج، وشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح في الإمارات، وشركة السعودية الأمريكية للزجاج في السعودية، ما يوفر لشركة «زجاج» القدرة على توفير حلول متقدمة لتطبيقات متنوعة من الأعمال.

65 دولة

والتقت «البيان» راشد الجروان، مدير العمليات في شركة «زجاج» التي يبلغ حجم استثمارها 300 مليون دولار، ليعرفنا أكثر على هذه الشركات الرائدة.

وفي البداية أكد الجروان أن الشركة تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات ومن بينها الزجاج المصقول عالي الأداء، والزجاج الذكي، وحلول الزجاج المتخصصة للسيارات والمضادة للانعكاس؛ ما يعزز مكانة الشركة في تلبية الاحتياجات المتميزة لقطاعات البناء والسيارات والتصنيع حيث تبلغ الحصة السوقية للمجموعة المالية 55 % في الإمارات، وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى 15 % وحجم الإنتاج 190.000 طن سنوياً، حيث يتم التصدير إلى 65 دولة مختلفة عبر 5 قارات.

وأضاف أن شركة «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» تنتج الألواح الفاخرة باستخدام مواد خام عالية الجودة وتكنولوجيا النانو المتقدمة، إلى جانب اعتماد ممارسات إعادة التدوير المستدامة التي تسهم في تخفيف المخلفات والحد من استهلاك الطاقة.

وتعتمد شركة «الإمارات للزجاج» على هذا النهج، وذلك عبر اعتماد تقنيات التقسية والزجاج المزدوج لتعزيز قدرات الزجاج، وتقديم منتجات مبتكرة مثل الزجاج العاكس للتحكم في الطاقة الشمسية، والزجاج منخفض الانبعاثات، إضافةً إلى خيارات مختلفة من الزجاج الآمن.

وتسهم الابتكارات في عالم الزجاج في تعزيز قدرة الشركة على تلبية الاحتياجات المتنوعة في مجال البناء؛ ما يضمن مزايا المتانة والسلامة والاستدامة على نحو استثنائي. وتكتسب الشركتان - الإمارات لألواح الزجاج المسطح والإمارات للزجاج - مكانةً استثنائيةً في السوق بفضل التزامهما بالجودة وتوفير الحلول المستدامة والصديقة للبيئة.

حلول متطورة

لكن كيف تلبي شركة «زجاج» تزايد الطلب على الزجاج المستدام والموفر للطاقة في الهندسة المعمارية الحديثة، تزامناً مع تزايد أهمية الاستدامة؟.. سؤال يجيب عنه الجروان بقوله: يتم هذا عبر اعتماد ممارسات الإنتاج المبتكرة وتوسيع عروض المنتجات.

وتستخدم شركة «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» مواد معاداً تدويرها، مع اعتماد أساليب مستدامة لإنتاج ألواح زجاج مسطح عالي الجودة؛ ما يؤدي إلى الحد من إنتاج المخلفات واستهلاك الطاقة.

إضافةً إلى ذلك، توفر «الإمارات للزجاج» حلولاً متطورة، مثل الزجاج العاكس للتحكم بالطاقة الشمسية والمتميز بانخفاض انبعاثاته الكربونية؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني.

قدرة تنافسية

أما عن كيفية محافظة الشركة على القدرة التنافسية مع مواكبة أحدث الاتجاهات في قطاع الزجاج فيقول راشد الجروان: يمكننا ذلك عبر الاستثمار المستمر في التقنيات المتقدمة والابتكار مع الالتزام بالمعايير المعتمدة على مستوى القطاع.

وقد أُدرجت شركة «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» على القائمة الذهبية، إضافةً إلى حصولها على شهادة «القيمة المحلية المضافة»، ومعايير ISO المختلفة للجودة.

ويضيف: ما يميز الشركة عن غيرها من الشركات المنافسة لها في المنطقة هو قدراتها الشاملة على تصنيع الزجاج بشكل متكامل مع التزامها الثابت بالابتكار.

ويعزز التكامل الفريد بين «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» و«الإمارات للزجاج» قدرتنا على الإشراف على كل مناحي وجوانب عمليات الإنتاج، ويضمن جودة استثنائية مع تصميم منتجاتنا على نحو مخصص لتلبية احتياجات العملاء.

ويكفينا فخراً أن «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» هي المنشأة المتكاملة الوحيدة التي تقوم بمعالجة وتحويل المواد الخام مثل الرمل ووحدات الزجاج المزدوج DGU لاستخدامها في أعمال البناء، بينما تعد «الإمارات للزجاج» الشركة الوحيدة المصنعة في الإمارات التي توفر منتجات الزجاج المطلي بالفضة من طبقتين؛ ما يعزز كفاءة الطاقة ويرتقي بجمالية تصاميم منتجاتنا.

وتعكس مشاركتنا الفعالة في المشروعات البارزة التزامنا باستشراف مستقبل المشهد العمراني لدولة الإمارات، وتأكيد قدرتنا على توفير حلول ومنتجات من الزجاج عالية الجودة ومستدامة تلبي متطلبات الهندسة المعمارية الحديثة.