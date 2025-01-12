مهلة أمريكية نهائية لشركة نيبون ستيل ويونايتد ستيلللتخلي عن خطة الاندماج

ذكرت شركة نيبون ستيل اليابانية وشركة يونايتد ستيتسستيل الأمريكية اليوم الأحد أن السلطات الأمريكية مددت مهلة نهائية، فرضتها علىالشركتين للتخلي عن خطة الاندماج حتى 18 يونيو، وهي خطوة جاءت في الوقت الذي تكافحفيه الشركتان للمضي قدما في الصفقة في المحاكم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أصدر في الثالث منيناير، أمرا بمنع استحواذ الشركة اليابانية على شركة يونايتد ستيتس ستيلالأمريكية، مقابل 1ر14 مليار دولار، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وحث الشركتين،على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتخلي "بشكل كامل ودائم" عن الاتفاق،في غضون 30 يوما، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

غير أن الأمر نص أيضا على أنه يمكن تمديد الفترة من قبللجنة الاستثمار الأجنبي، في الولايات المتحدة وهي لجنة من وكالات اتحادية أمريكية،تشارك في فحص الاقتراح.

وجاء تمديد المهلة النهائية، التي كان مقررا أن تنتهي فيالثاني من فبراير، في أعقاب طلب من شركة نيبون ستيل اليابانية.

وقالت شركة يونايتد ستيتس ستيل الأمريكية في بيان"إننا سعداء بأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديدا حتى18 يونيو. إننا نتطلع لاستكمال الصفقة، التي تضمن أفضل مستقبل لصناعة الصلبالأمريكية وجميع أصحاب المصلحة لدينا".