لوكهيد مارتن تسلم 110 مقاتلات من طراز إف-35 في 2024

قالت شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية في بيان أمس الأربعاء إنها سلمت ما مجموعه 110 طائرات مقاتلة من طراز إف-35 للولايات المتحدة وحلفائها في عام 2024.

ووصل إجمالي التسليمات إلى الحد الأقصى من نطاق يتراوح بين 75 إلى 110 تسليمات تحدث عنه الرئيس التنفيذي جيمس تايكليت خلال اتصال يتعلق بالنتائج الصيف الماضي.

ورفعت لوكهيد مارتن، ومقرها ولاية ماريلاند، هدف مبيعاتها في يوليو بعد أن استأنفت وزارة الدفاع الأمريكية تسلم طائرات إف-35 بعد توقف دام لأشهر بسبب تأخر في تحديث برامجها.

وتعمل شركة لوكهيد مارتن على ترقية الطائرات وفقا لبرنامج التحديث التكنولوجي الثالث (تي.آر-3) الذي يزود طائرات إف-35 بقدرات أفضل في العرض والمعالجة.

وساهم برنامج إف-35 التابع للوكهيد بنحو 30 بالمئة من إيرادات الشركة.

وقالت الشركة في بيان إنها "ملتزمة تماما بتطوير وتقديم حلول لا مثيل لها للسيطرة الجوية للولايات المتحدة وحلفائنا" وبما يساعد على ضمان التفوق الجوي للولايات المتحدة.