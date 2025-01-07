"موديز" تؤكد تصنيف "الدار" الائتماني عند Baa2

منحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف Baa3 لسندات الدار العقارية "الهجينة" المقترحة، المستحقة عام 2055، مع الإبقاء على تصنيف الشركة الائتماني طويل الأجل Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس تأكيد التصنيف توقعات موديز بأن "الدار" تحافظ على وضع ائتماني قوي، بما في ذلك مؤشرات ائتمانية قوية وسيولة ممتازة حتى عام 2026، مع زيادة الاستثمارات وتسليم المشاريع العقارية.

وتعتبر السندات الهجينة التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وثانوية لشركة الدار، وتخطط الشركة لاستخدام عائداتها لأغراض الشركة العامة. ويعكس تصنيف Baa3 للسندات الهجينة انخفاضا بمقدار درجة واحدة عن التصنيف الائتماني Baa2 للشركة، نظرا لأولويتها على جميع فئات رأس المال.

وتتمتع السندات الهجينة بخصائص شبيهة بالأسهم، ما يسمح بمعاملتها بنسبة 50% كحقوق ملكية و50% كدين لأغراض المقاييس المالية.

وتتوقع "موديز" تحسن المؤشرات الائتمانية للدار حتى عام 2025، مدعومة بالطلب القوي على بناء المنازل وزيادة الأرباح من الأصول المدرة للدخل. كما تتوقع الوكالة تحسن نسبة الدين الإجمالي المعدل إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 3.8 و 3. عامي 2024 و 2025 على التوالي.

وشهدت قيمة المشاريع قيد التنفيذ نموا كبيرا، حيث ارتفع إلى 40.5 مليار درهم في سبتمبر 2024 مقارنة بـ 29.1 مليار درهم في عام 2023 و 12.1 مليار درهم عام 2022.