تراجع سهم نيبون ستيل بعد رفض بايدن صفقة استحواذها على يو.إس ستيل

تراجع سعر سهم شركة الصلب اليابانية نيبون ستيل كورب في تعاملات اليوم الاثنين، وهو أول أيام التداول منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضه لصفقة استحواذ الشركة اليابانية على منافستها الأمريكية يو.إس ستيل كورب مقابل 1ر14 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بايدن عارض بالفعل الصفقة، لكنه أعلن رفضه لها رسميا يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أيام من قرار لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة إحالة أمر الصفقة إلى الرئيس الأمريكي نتيجة فشلها في الوصول إلى قرار بشأنها.

وقال بايدن في بيان مكتوب إن صفقة الاستحواذ ستضع منتج صلب رئيسي في الولايات المتحدة تحت السيطرة الأجنبية وتخلق مخاطر تهدد سلاسل الإمداد الحيوية في الولايات المتحدة.

وفي بيان مشترك قالت شركتا نيبون ستيل ويو.إس ستيل إنه لا يوجد دليل على أن الصفقة تهدد الأمن القومي الأمريكي ووصفتا قرار الرئيس بايدن بأنه سياسي. وتعتزم الشركتان الطعن على قرار الرئيس وهو ما سيكون مسارا صعبا وقد يستمر شهورا قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

وقالت الشركتان في البيان المشترك إن مراجعة السلطات الأمريكية للصفقة "تم التلاعب بها لتعزيز الأجندة السياسية لبايدن وأنهما سيتخذان جميع الإجراءات المناسبة لحماية حقوقهما القانونية".

وتراجع سعر سهم نيبون ستيل بنسبة 8ر0% إلى 3158 ينا في ختام تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية، وهو ما جاء أقل قليلا من التراجع في مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية.