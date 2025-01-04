نيبون ستيل اليابانية تتحدى قرار بايدن بمنع صفقة الاستحواذ على يونايتد ستيتس

تعتزم شركة نيبون ستيل كورب اليابانية، رفع دعوى قضائية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع استحواذها على شركة يونايتد ستيتس ستيل كورب الأمريكية، مقابل 1ر14 مليار دولار، حسب مصادر قريبة من الأمر اليوم السبت.

وقال بايدن أمس الجمعة إن الاتفاق يشكل خطرا على الأمن القومي، بينما حث شركتي الصلب اليابانية والأمريكية على التخلي "بشكل كامل ودائم"، عن خطتهما، التي دعمها مساهمو شركة يونايتد ستيتس ستيل.

واعترضت قيادة نقابة عمال الصلب القوية بشدة على الاستحواذ، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وأصدرت شركة نيبون ستيل اليابانية، رابع أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، وشركة يونايتيد ستيتس ستيل الأمريكية، على الفور بيانا مشتركا مفاده أن مراجعة السلطات الأمريكية لاتفاقهما "تم التلاعب بها لتعزيز الأجندة السياسية لبايدن وأنهما سيتخذان جميع الإجراءات المناسبة لحماية حقوقهما القانونية".