«رولكس» تستهل 2025 بزيادة أسعار الساعات

رفعت «رولكس»؛ العلامة التجارية السويسرية الأكبر للساعات الفاخرة، ثمن بعض أشهر طرزها، بعد زيادة أسعار الذهب في عام 2024.

الشركة التي يقع مقرها في جنيف وتسيطر عليها مؤسسة سويسرية تحمل اسم مؤسسها المشارك هانز ويلزدورف، رفعت الأسعار بنسبة تبلغ 8% على بعض الساعات المصنوعة من المعادن النفيسة اعتباراً من الأول من يناير الجاري.

على سبيل المثال، ارتفع سعر ساعة من طراز «داي ديت» أو ( Day-Date) المصنوعة من الذهب الأصفر بقطر 40 ملم وقرص أسود إلى 44200 يورو (45809 دولارات)، مقارنة بـ41 ألف يورو سابقاً، وفق موقع «رولكس» في فرنسا. كما ارتفع سعر ساعة «جي إم تي - ماستر II» أو (GMT-Master II) المصنوعة من الذهب الأصفر إلى 44600 يورو بعد أن كان 41300 يورو.

وعادة ما ترفع رولكس الأسعار مرة واحدة سنوياً في الأول من يناير. وتعكس هذه الزيادات الطلب على المنتجات الفاخرة، وتكاليف المواد الخام والعمالة، بالإضافة إلى التضخم. وشهد الذهب أكبر ارتفاع سنوي له منذ 14 عاماً خلال 2024، حيث قفز 27%. ورفض متحدث باسم «رولكس» في جنيف التعليق على التعديلات السعرية.

تجاوزت زيادات العام الحالي تلك التي شهدها العام المنصرم، حيث رفعت «رولكس» أسعار بعض الطُرز المصنوعة من المعادن النفيسة 4% في المملكة المتحدة مطلع 2024.

تمثل الأسعار في دول معينة مؤشراً على القوة الاقتصادية لتلك الدول. وتنتج «رولكس» أكثر من مليون ساعة سنوياً، في ظل مبيعات تقدر بأكثر من 10 مليارات فرنك سويسري (11 مليار دولار)، وفق تقديرات محللين.

كانت الزيادات في أسعار الطُرز المصنوعة من الفولاذ أقل قوة، إذ ارتفع سعر الساعة «كوزموغراف دايتونا» أو (Cosmograph Daytona) المصنوعة من الفولاذ إلى 16 ألف يورو بالمقارنة مع 15500 يورو خلال 2024. كما ارتفع سعر ساعة «سبمارينر» (Submariner) للغوص بدون تاريخ 1.6% ليصل إلى 9500 يورو.

ورغم أن ارتفاع الأسعار قد يكون مرتبطاً بزيادة سعر الذهب، إلا أن تذبذب العملات كان العامل الأكثر تأثيراً على أسعار الساعات في السابق، حيث رفعت «رولكس» الأسعار مرتين في المملكة المتحدة وأوروبا خلال 2022، عندما ارتفع الفرنك السويسري مقابل الجنيه الإسترليني واليورو.