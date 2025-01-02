"أبل" تسوي دعوى انتهاك "سيري" للخصوصية بقيمة 95 مليون دولار

وافقت شركة أبل على دفع 95 مليون دولار نقداً لتسوية دعوى قضائية جماعية مقترحة تتهم خاصية أبل الصوتية سيري بانتهاك خصوصية المستخدمين.

وقدمت تسوية أولية مساء الثلاثاء في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا وتتطلب موافقة قاضي المحكمة الجزئية جيفري وايت.

واشتكى أصحاب الأجهزة المحمولة من أن أبل تسجل اعتيادياً محادثاتهم الخاصة بعد تنشيطهم خاصية سيري بغير قصد، وتكشف هذه المحادثات لأطراف ثالثة مثل المعلنين.

وتتفاعل خاصية المساعدة الصوتية عادة حين يستخدم الأشخاص كلمات معينة تثير رد فعل مثل "مرحبا، سيري".

وقال اثنان من المدعين إن ذكرهما لأحذية إير جوردان الرياضية ومطاعم أوليف جاردن أدى إلى ظهور إعلانات عن تلك المنتجات.

وقال آخر إنه تلقى إعلانات عن علاج جراحي يقدمه مركز طبي بعد التحدث عنه مع طبيبه على انفراد.

وتغطي فترة الدعوى الجماعية بداية من 17 سبتمبر 2014 حتى 31 ديسمبر 2024. وبدأت حين أدرجت سيري ميزة "مرحبا سيري" التي يعتقد أنها تؤدي إلى تسجيلات غير مصرح بها.

وقد يحصل أعضاء المجموعة الذين يُقدر عددهم بعشرات الملايين ما يصل إلى 20 دولاراً لكل جهاز مزود بخاصية سيري مثل أجهزة آيفون وأبل ووتش.

ونفت شركة أبل ارتكاب أي مخالفات حين وافقت على التسوية.

ولم تستجب الشركة التي مقرها كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا ومحاموها بعد على طلبات التعليق اليوم الخميس.

ولم يستجب محامو المدعين بعد على طلبات مماثلة. وقد يطلبون ما يصل إلى 28.5 مليون دولار كأتعاب، إضافة إلى 1.1 مليون دولار للنفقات من صندوق التسوية.

وتعادل قيمة التسوية البالغة 95 مليون دولار ما تحققه شركة أبل من أرباح خلال نحو تسع ساعات، وبلغ صافي دخلها 93.74 مليار دولار في أحدث سنة مالية.



