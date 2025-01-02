"فودافون" تنتهي من بيع عملياتها في إيطاليا لـ "سويس كوم"

أعلنت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة "فودافون"، اليوم الخميس، أنها أتمت بيع عملياتها في إيطاليا إلى شركة الاتصالات السويسرية "سويس كوم"، مقابل 8 مليارات يورو (3ر8 مليارات دولار).

وقالت الشركة إن من المقرر أن توجه عائدات الصفقة إلى خفض صافي ديون مجموعة "فودافون"، وإن مجلس الإدارة سوف يستهدف إعادة ما يصل إلى ملياري يورو للمساهمين، بمجرد استكمال برنامج إعادة الشراء الحالي.

كما أوضحت أنها اتفقت مع "سويس كوم" على أن تستمر "فودافون" في تقديم خدمات معينة لـ "فودافون إيطاليا"، لفترة تصل إلى خمسة أعوام.