ارتفاع أسهم نيسان وهوندا وسط تكهنات بالاندماج

ارتفعت أسهم شركتي نيسان موتور وهوندا موتور بواقع 8ر5 % و5ر4 % على التوالي، بعدما زادت أوكاسان سيكيوريتيز هدفها السعري لهوندا من منظور أن خطط الاندماج بين الشركتين المصنعتين للسيارات سوف تكون مفيدة لهما.

وقال شينيا ناروس، المحلل في أوكاسان سيكيوريتيز للأوراق المالية، في تقرير إن هوندا لديها "إرادة وقدرة قويتان لتنفيذ" إستراتيجية نمو، حتى رغم انهيار المفاوضات مع نيسان، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال ناروس إن الاندماج الإداري مع هوندا سوف يجلب "فوائد عظيمة" لنيسان في أزمتها الحالية.

وأضاف أن الاندماج لن يمضي قدما إلا في حال اتخاذ نيسان "إصلاحات جادة للإدارة"، ما يضيف ضغطا إيجابيا.