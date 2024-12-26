تايوان ترفض استحواذ «أوبر» على «ديليفري هيرو»

ذكرت تقارير إخبارية أن تايوان رفضت خطة شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية «أوبر تكنولوجيز» للاستحواذ على شركة فود باندا لخدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت والمملوكة لشركة خدمات التوصيل الألمانية العملاقة «ديليفري هيرو»، مقابل 950 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن لجنة التجارة العادلة التايوانية قررت رفض الصفقة المقترحة، بسبب مخاوف تتعلق بانخفاض مستوى المنافسة في السوق، ولم تكشف الوكالة عن مصدر الحصول على هذه المعلومات.

من ناحيتها أشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن القرار جاء بعد أن مددت لجنة التجارة العادلة فترة مراجعة الصفقة المحتملة في وقت سابق من الشهر الجاري.

يذكر أن أوبر استهدفت إتمام الصفقة التي ستسدد قيمتها نقداً خلال النصف الأول من العام المقبل، ويمثل هذا الاستحواذ، الذي يعد إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في تايوان خارج صناعة الرقائق الإلكترونية، انسحاباً لشركة ديليفري هيرو من آسيا.

وتوقعت أوبر أن تساهم عملية الاستحواذ بما لا يقل عن 150 مليون دولار سنوياً في الأرباح الأساسية المعدلة لأعمال التوصيل الخاصة بها في غضون عام من إغلاق الصفقة.