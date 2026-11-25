يُعد شعار شركة BMW الدائري، بألوانه الزرقاء والبيضاء، أحد أكثر شعارات السيارات شهرة وتميزا في العالم، إلا أن القصة الحقيقية وراء تصميمه تختلف عما يعتقده كثيرون، فالشعار لم يُصمم في الأساس ليحاكي مروحة طائرة دوّارة، رغم ارتباط الشركة التاريخي بصناعة محركات الطائرات.

وتعود جذور الشعار إلى عام 1917، عندما كانت الشركة في بدايات تأسيسها تحت اسم Bayerische Motoren Werke، بعد تطورها من شركة Rapp Motorenwerke المتخصصة في تصنيع المحركات بمدينة ميونيخ الألمانية.

واستلهمت BMW تصميم شعارها الأول من شعار شركة Rapp السابقة، مع الاحتفاظ بالإطار الدائري الأسود، واستبدال العناصر الداخلية باسم BMW ودائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء باللونين الأزرق والأبيض.

وجاء اختيار هذين اللونين تعبيرا عن الهوية البافارية للشركة، إذ يمثلان الألوان التقليدية لولاية بافاريا الألمانية، التي تأسست فيها BMW، وليس إشارة إلى مروحة طائرة أو أحد مكونات محركات الطيران.

إعلان عام 1929 ساهم في انتشار الاعتقاد الخاطئ

ورغم أن الشعار لم يكن مستوحى من مروحة الطائرة، فإن BMW ساهمت بنفسها في انتشار هذا التفسير الخاطئ، ففي عام 1929، نشرت الشركة إعلانا بمجلتها المتخصصة في محركات الطائرات، ظهر فيه شعار BMW فوق مروحة طائرة أثناء دورانها.

وكان الهدف من الإعلان الترويج لمحركات الطائرات التي تنتجها الشركة، إلا أن الصورة صنعت ارتباطا بصريا قويا بين الشعار والطيران، وهو ما أدى إلى انتشار الاعتقاد بأن التصميم الأصلي للشعار يمثل مروحة طائرة.

ومع تكرار هذا التصور في المواد الإعلانية والإعلامية للشركة على مدار السنوات التالية، تحول التفسير إلى معلومة شائعة بين عشاق السيارات والجمهور، رغم عدم دقته تاريخيا.

تاريخ BMW في صناعة الطيران حقيقي

وعلى الرغم من عدم صحة تفسير الشعار باعتباره مروحة طائرة، فإن ارتباط BMW بصناعة الطيران يعود إلى بداياتها بالفعل، حيث عملت الشركة على تطوير وإنتاج محركات الطائرات قبل أن تتحول تدريجيا إلى صناعة السيارات.

وحققت الشركة عددا من الإنجازات في هذا المجال، من بينها تسجيل رقم قياسي في الارتفاع عام 1919 باستخدام محرك BMW IV.

وبعد الحرب العالمية الأولى، دفعت القيود المفروضة على صناعة محركات الطائرات في ألمانيا الشركة إلى تنويع أنشطتها، لتتجه إلى إنتاج مكابح السكك الحديدية والمحركات الصناعية، ثم الدراجات النارية.

وقدمت BMW أول دراجة نارية لها، R32، عام 1923، قبل أن تكشف عن أول سيارة تحمل علامتها التجارية، BMW 3/15، عام 1929، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها كواحدة من أبرز شركات صناعة السيارات عالميا.

تطور شعار BMW عبر أكثر من قرن

شهد شعار BMW عدة تعديلات تصميمية منذ تسجيله لأول مرة عام 1917، شملت الخطوط والألوان والتفاصيل الخارجية، مع الاحتفاظ بالهوية الأساسية القائمة على الدائرة والأجزاء الزرقاء والبيضاء.

وفي عام 2020، قدمت الشركة نسخة أكثر بساطة وحداثة من الشعار، اعتمدت تصميما مسطحا مع الاستغناء عن الإطار الأسود في النسخة المخصصة للاستخدامات الرقمية والاتصالية، بينما استمر استخدام الشعار التقليدي على سيارات الإنتاج.

كما ظهر مع الجيل الجديد من BMW iX3 لعام 2026 تصميم محدّث للشعار، يتميز بمظهر أكثر بساطة، مع الاستغناء عن الحلقة الداخلية الكرومية واعتماد إطار خارجي أسود بلمسة مطفية.

وفي توضيحها للأصول التاريخية للشعار، أكدت BMW Group Classic أن التصميم الأصلي استند إلى شعار الشركة السابقة وألوان ولاية بافاريا، كما أقرت بأن حملاتها التسويقية ساهمت في انتشار تفسير المروحة.

إن شعار BMW الشهير لا يمثل مروحة طائرة كما يعتقد قطاع واسع من الجمهور، وإنما يعكس الهوية البافارية للشركة، في حين يظل تاريخها في صناعة محركات الطائرات جزءا حقيقيا وأصيلا من مسيرتها الصناعية.