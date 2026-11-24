شهدت أسواق المال الأمريكية موجة صعود قوية لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بقيادة شركة إنفيديا، عقب الإعلان عن إعادة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ إلى منصبه، في تحول مفاجئ أعاد الثقة إلى المستثمرين ودفع ثروات عدد من كبار المليارديرات إلى الارتفاع بمليارات الدولارات، وسط اهتمام واسع بتداعيات القرار على مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي والتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" وشبكة "إن بي آر" الأمريكية.

وسجل سهم إنفيديا ارتفاعا تجاوز 30% خلال تعاملات يوم أمس الاثنين، فيما أشارت تقارير مالية إلى وصول مكاسبه إلى نحو 34.3% خلال إحدى مراحل التداول، ما انعكس بصورة مباشرة على ثروة هوانغ، الذي يمتلك حصة تقدر بنحو 3.5% من الشركة.

وقدرت مجلة "فوربس" ارتفاع ثروته بنحو 32.5 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى نحو 143.67 مليار دولار أمريكي، متقدما خمسة مراكز في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، ليحتل المركز الثالث عشر.

ولم تقتصر مكاسب موجة الصعود على مؤسس إنفيديا، إذ امتدت إلى عدد من أبرز مليارديرات قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروة إيلون ماسك بنحو 59.7 مليار دولار، ومايكل ديل بنحو 17.5 مليار دولار، فيما أضافت المكاسب نحو 13.7 مليار دولار إلى ثروة لاري إليسون، في انعكاس واضح لارتباط ثروات كبار المستثمرين بأداء أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي تطور لافت، كشفت تقارير عن استفادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتملة من ارتفاع أسهم إنفيديا، إذ تشير إفصاحاته المالية إلى احتمال امتلاكه ما يصل إلى 370 ألف سهم في الشركة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبناء على هذا الحد الأقصى، قد تكون قيمة استثماراته ارتفعت بنحو 15 مليون دولار خلال موجة الصعود، بينما يبلغ الحد الأدنى للمكاسب المقدرة نحو 1.3 مليون دولار، بافتراض امتلاكه 32 ألف سهم.

وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن هذه الأرقام تقديرية وتعكس زيادة محتملة في القيمة السوقية للأسهم، ولا تعني بالضرورة تحقيق أرباح نقدية فعلية.

وجاءت القفزة في ثروة هوانغ عقب قرار مجلس إدارة إنفيديا إعادة تعيينه رئيسا تنفيذيا، بعد أقل من أسبوعين على تنحيه وسط تقارير أثارت جدلا بشأن علاقاته الشخصية، من بينها ادعاءات تتعلق بامرأة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية.

وأكد مجلس الإدارة أن قراره جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات وتلقي ملاحظات من مستويات عليا داخل الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى ثقته بأن عودة هوانغ لا تشكل خطرا على الأمن القومي.

وفي هذا السياق، أعلن ترامب دعمه الكامل لعودة هوانغ، مؤكدا أنه تدخل شخصيا لدى مجلس إدارة إنفيديا للمساعدة في إقناعه بإعادة الرئيس التنفيذي إلى منصبه.

وقال في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" إنه تحدث مع أعضاء المجلس ونجح في إقناعهم، كما وصف قرار إعادة هوانغ بأنه القرار الصحيح، معتبرا أن قيادته ضرورية لضمان نجاح الشركة وازدهار الاقتصاد الأمريكي.

ورغم المكاسب الكبيرة، أثارت عودة هوانغ تساؤلات بشأن حوكمة الشركات وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية، خصوصا في ظل تأكيد ترامب تدخله في قرار مجلس الإدارة، واستمرار التحقيقات المرتبطة بالادعاءات المحيطة بهوانغ، كما دعا مشرعون ديمقراطيون إلى استمرار الرقابة على الشركة والتحقق من مدى التزامها بضوابط التصدير الأمريكية.

وتعكس هذه التطورات مدى التأثير المتزايد لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق المال العالمية، حيث لم تعد تحركات شركات الرقائق الكبرى تؤثر في المستثمرين والمؤشرات فحسب، بل باتت قادرة على إعادة تشكيل ترتيب الثروات العالمية خلال جلسة تداول واحدة. وتبرز عودة هوانغ باعتبارها حدثا استثماريا واستراتيجيا يتجاوز حدود التغيير الإداري، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه إنفيديا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.