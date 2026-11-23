تتسع دائرة التحقيقات الأمريكية في قضية الاشتباه بتهريب رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التابعة لشركة "إنفيديا" إلى الصين، مع ظهور معلومات جديدة بشأن علاقات أليس هوانغ، المرتبطة عاطفياً بالرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ، بأجهزة الاستخبارات الصينية، فضلاً عن دور شبكة من الشركات العاملة في جنوب شرق آسيا في تسهيل وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى بكين.

وكشفت معلومات استخباراتية أمريكية، نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن أليس هوانغ حافظت على اتصالات مع مسؤول في وزارة أمن الدولة الصينية، الجهاز الاستخباراتي الرئيسي في البلاد، خلال الفترة الممتدة من ربيع 2025 حتى خريف 2026، بالتزامن مع علاقتها العاطفية بجنسن هوانغ، الذي كان يقود آنذاك واحدة من أبرز شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم.

وتشير المعلومات ذاتها إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية جمعت أدلة بشأن ارتباط شريكها التجاري كانغ وي بالجهاز الاستخباراتي الصيني نفسه، فيما لا تزال السلطات تعمل على تحديد طبيعة هذه العلاقات ومدى امتدادها.

تحقيقات أمريكية تطال أليس هوانغ و"ميغاسبييد"

وفي تطور جديد، أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن أليس هوانغ وشركتها السابقة "ميغاسبييد إنترناشونال"، المتخصصة في الحوسبة السحابية وتشغيل مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا.

وقال كلايتون، في مقابلة مع شبكة "ABC"، إن التحقيق يشمل الشركة وهوانغ شخصياً، مشيراً إلى أن رقائق "إنفيديا" تمثل التكنولوجيا الأكثر طلباً على مستوى العالم، وهو ما يفسر تركيز السلطات الأمريكية على القضية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت عن شخصية جديدة في القضية، تتمثل في لي مينغ، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 52 عاماً، قالت إنه كان منخرطاً بصورة عميقة في أنشطة "ميغاسبييد" وشارك في اتخاذ قراراتها الرئيسية، إلى جانب ارتباطه بشركات أخرى تتعامل في رقائق "إنفيديا".

ويواجه لي خمس تهم في سنغافورة، بينها تهمتان بالاحتيال من خلال تقديم بيانات كاذبة، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإدارة شركة والدخول غير المصرح به إلى حساب مصرفي والإخلال بواجبات إدارية.

وتتركز إحدى الاتهامات على تقديمه معلومات مضللة إلى شركة "سوبر مايكرو كمبيوتر" الأمريكية، بشأن الاحتفاظ بالخوادم التي اشترتها وتأجيرها لاحقاً، وقد أُفرج عنه بكفالة مالية قدرها مليون دولار سنغافوري، بينما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

واشنطن تطالب "إنفيديا" بكشف تفاصيل مبيعاتها للصين

على صعيد متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على إجابات من "إنفيديا" بشأن مبيعات رقائقها إلى الصين، بما يشمل تحديد المسؤولين عن مراقبة الالتزام بقواعد التصدير داخل الشركة، والمستويات الإدارية التي كانت على علم بالأنشطة محل التحقيق.

كما أعلنت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان أن التحقيق في أنشطة "ميغاسبييد" بدأ عام 2024، على خلفية شبهات تتعلق بانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية.

وأوضح بيان مشترك أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في سنغافورة، أجرى مقابلة مع أليس هوانغ خلال زيارة تفتيشية في يونيو 2025، قبل أن تتولى وزارة العدل الأمريكية قيادة التحقيق الجنائي.

وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية السنغافورية إن الشرطة لم تعثر على أدلة كافية لإثبات ارتكاب هوانغ جرائم مرتبطة بالإقرارات غير الدقيقة محل التحقيق، لكنها وجهت إليها تحذيراً شديد اللهجة بسبب تقديم معلومات اعتُبرت غير دقيقة عن علم، والتقليل من حجم دورها داخل الشركة.

وأكدت الوزارة أن سنغافورة لم تحقق معها بتهمة التجسس، فيما نفت "ميغاسبييد" أي مخالفات، ووصفت نفسها بأنها شركة تعمل بصورة مشروعة وقانونية، مشيرة إلى مغادرة هوانغ الشركة في أغسطس 2025.

أدلة على شبكة أوسع لتهريب الرقائق إلى الصين

وتشير المعلومات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بحسب التقرير، إلى أن شبكة الشركات المرتبطة بأليس هوانغ وشريكها التجاري ربما أدت دوراً في شراء رقائق "إنفيديا" المتطورة ونقلها إلى وجهات مختلفة في جنوب شرق آسيا، قبل وصول بعضها إلى شركات تكنولوجية صينية، من بينها "علي بابا"، مع الاشتباه في تهريب كميات أخرى مباشرة إلى الصين.

كما ارتبطت الشبكة، وفق المعلومات الاستخباراتية، بجهود لتوفير رقائق متقدمة لشركات عسكرية صينية مملوكة للدولة، تعمل لصالح الجيش.

ويرى مسؤولون أمريكيون سابقون أن هذه الأنشطة تتوافق مع توجهات وزارة أمن الدولة الصينية الرامية إلى تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات والتقنيات الحيوية.

وفي هذا السياق، قال مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، إن شبكة الشركات المشتبه في تورطها في شراء وتهريب رقائق "إنفيديا" تتطابق مع المهمة التي أعلنتها الاستخبارات الصينية بشأن مواجهة القيود الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة.

الكونغرس يستدعي قيادات "إنفيديا" للتحقيق

ومن المنتظر أن تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية على الشركة في واشنطن، بعدما وافق الرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ والمستشار القانوني العام لـ"إنفيديا" تيم تيتر على إجراء مقابلات مغلقة ومسجلة مع ثلاث لجان تابعة لمجلس النواب الأمريكي يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل.

وتسعى اللجان إلى معرفة كيفية وصول جهات صينية إلى الرقائق المتطورة، وما إذا كانت هناك صلات بين بعض الأطراف المعنية وأجهزة الاستخبارات الصينية، فضلاً عن تحديد مدى معرفة مسؤولي الشركة بإمكانية استخدام منتجاتها في أغراض تخالف القيود الأمريكية.

وقال رايان فيداسيوك، المستشار السابق للشؤون الثنائية بين الولايات المتحدة والصين في وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال غير معروفة بشأن القضية، متوقعاً أن يركز المشرعون على علاقات الشركة بعملائها، وتحديد المسؤولين الذين كانوا على علم بالأنشطة محل التحقيق وتوقيت معرفتهم بها.

وأضاف أن هناك احتمالاً كبيراً لأن تكشف التحقيقات عن معرفة بعض العاملين في "إنفيديا" بإمكانية استخدام منتجات الشركة في أغراض محظورة، واصفاً الأدلة المتاحة بأنها تتضمن مؤشرات دامغة متعددة.

ترامب يقلل من أهمية القضية رغم التحذيرات الاستخباراتية

وفي تطور يزيد من حساسية الملف سياسياً، أفاد التقرير بأن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوه، في مناسبتين على الأقل، بوجود معلومات استخباراتية عن صلات أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية، وعلاقتها الوثيقة بجنسن هوانغ أثناء إدارته "إنفيديا".

لكن ترامب قلل من أهمية هذه المخاوف، وأبدى عدم رغبته في التدخل، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الإحاطات، مشيرين إلى أنه كان يعتبر جنسن هوانغ حليفاً مهماً، وشركة "إنفيديا" ركيزة أساسية للاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم.

وكان ترامب قد دعا مؤخراً إلى إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، معتبراً أنه من الشخصيات الموهوبة التي ينبغي الحفاظ عليها، رغم رفض مجلس إدارة الشركة هذا الاحتمال.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه "إنفيديا" تدقيقاً متزايداً بشأن ضوابط تصدير منتجاتها، وسط مخاوف أمريكية من أن يؤدي تسرب الرقائق المتقدمة إلى الصين إلى تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية، بما يهدد التفوق التكنولوجي الأمريكي.