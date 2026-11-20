قد لا يحتاج تحسين إنتاجية الموظفين إلى برامج تقنية متطورة أو ساعات عمل إضافية، بل ربما يبدأ من تغيير بسيط في تصميم المكتب الذي يجلسون أمامه يومياً. فقد كشفت دراسة علمية واسعة النطاق أن استخدام المكاتب القابلة لتعديل الارتفاع، التي تتيح التبديل بين وضعيتي الجلوس والوقوف، يرتبط بزيادة ملحوظة في الوقت الذي يقضيه الموظفون في إنجاز مهامهم عبر أجهزة الكمبيوتر، وبقيمة إنتاجية محتملة تصل إلى نحو 9 آلاف دولار سنوياً لكل موظف.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة تكساس إيه آند إم الأمريكية، أن الموظفين الذين يستخدمون المكاتب القابلة للتعديل يسجلون نحو 43 دقيقة إضافية من النشاط الفعلي على أجهزة الكمبيوتر يومياً، مقارنة بزملائهم الذين يعملون على المكاتب التقليدية.

وتسلط النتائج الضوء على الدور الذي قد يؤديه تصميم بيئة العمل في تحسين أداء الموظفين، إلى جانب فوائده المحتملة في الحد من الخمول البدني والإجهاد الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.

ونُشرت الدراسة في دورية «Theoretical and Applied Ergonomics» العلمية في 19 سبتمبر 2026، وشارك في قيادتها الدكتور مارك بندن، أستاذ كلية الصحة العامة بجامعة تكساس إيه آند إم، والدكتورة تريشيا سالزار، اختصاصية بيئة العمل الإقليمية في قيادة الصحة العامة بالجيش الأمريكي.

بيانات ضخمة

واعتمد الباحثون على قاعدة بيانات ضخمة شملت أكثر من 10 آلاف موظف، جرى تحليل أنماط استخدامهم لأجهزة الكمبيوتر على مدار عام كامل، مع مقارنة الموظفين الذين يستخدمون المكاتب التقليدية بأولئك الذين يعملون على مكاتب قابلة لتعديل الارتفاع.

ولم تقتصر الدراسة على استطلاع آراء الموظفين بشأن راحتهم أثناء العمل، بل جمعت بين التقييمات الشخصية والقياسات الموضوعية لنشاطهم الرقمي، من خلال رصد عدد ضغطات لوحة المفاتيح، والكلمات المكتوبة، ونقرات الفأرة، إلى جانب الأخطاء الكتابية.

وأظهرت النتائج أن مستخدمي المكاتب القابلة للتعديل أمضوا في المتوسط 3.66 ساعات يومياً في النشاط الفعلي على أجهزة الكمبيوتر، مقابل 2.95 ساعة لدى مستخدمي المكاتب التقليدية، بفارق يبلغ نحو 43 دقيقة يومياً.

وعند احتساب هذا الفارق على مدار عام، يصل إلى نحو 171 ساعة إضافية لكل موظف، أي ما يعادل أكثر من أربعة أسابيع عمل كاملة، وفق نظام العمل الذي يبلغ 40 ساعة أسبوعياً.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن الفارق لم يقتصر على الوقت الذي يقضيه الموظفون أمام شاشاتهم، بل امتد إلى حجم النشاط المنجز، إذ سجل مستخدمو المكاتب القابلة للتعديل معدلات أعلى من الكتابة وضغطات لوحة المفاتيح، ما يشير إلى زيادة في حجم المخرجات الرقمية القابلة للقياس.

وقال الدكتور مارك بندن إن البيانات أظهرت أن الموظفين لا يقضون وقتاً أطول في التفاعل مع مهامهم فحسب، بل يحققون أيضاً مخرجات ملموسة من هذا النشاط.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تقدير القيمة الاقتصادية للوقت الإضافي الذي يقضيه الموظفون في النشاط الرقمي.

فاستناداً إلى متوسط أجر معياري يبلغ نحو 52 دولاراً في الساعة، قدّر الباحثون أن الساعات الإضافية البالغة 171 ساعة سنوياً يمكن أن تعادل قيمة إنتاجية تقترب من 9 آلاف دولار لكل موظف.

أرباح فعلية

لكن الباحثين يوضحون أن هذا الرقم يمثل تقديراً اقتصادياً مبنياً على الوقت الإضافي للنشاط على الكمبيوتر ومتوسط الأجر بالساعة، ولا يعني بالضرورة تحقيق الشركات أرباحاً فعلية بهذا المقدار، كما أنه لا يحتسب تكلفة شراء المكاتب الجديدة أو تركيبها.

ورغم النتائج المشجعة، فإن المقارنة لا تثبت بصورة قاطعة أن المكاتب القابلة للتعديل هي السبب المباشر وراء ارتفاع النشاط الرقمي، كما أن الدراسة لم تقِس بشكل مباشر مدى انخفاض آلام الظهر أو الإرهاق أو تحسن التركيز لدى الموظفين، وهي فوائد محتملة لا تزال بحاجة إلى دراسات مستقلة لتأكيدها.

وتعيد نتائج الدراسة تسليط الضوء على مفهوم يُعرف بـ«تأثير بيئة العمل»، الذي يشير إلى مدى تأثير التصميم المادي للمكان في سلوك الموظفين وصحتهم النفسية والجسدية ومستوى تفاعلهم وأدائهم المهني.

وأوضح بندن أن المؤسسات غالباً ما تركز على الاستثمار في البرامج والتقنيات الحديثة، وتطوير مهارات الموظفين وتحسين أساليب الإدارة، لكنها قد تغفل تأثير البيئة المادية التي يقضون فيها ساعات طويلة من يومهم.

وتوفر المكاتب القابلة لتعديل الارتفاع مرونة أكبر للموظفين، إذ تتيح لهم الانتقال بسهولة بين الجلوس والوقوف وفقاً لطبيعة المهام ومستوى الراحة، بدلاً من البقاء في وضعية واحدة طوال ساعات العمل.

إجهاد بدني

وأشار بندن إلى أن التناوب بين وضعيات العمل المختلفة يشجع على الحركة ويحد من الإجهاد البدني المرتبط بالخمول والجلوس المطول، ما قد ينعكس إيجاباً على صحة الموظفين وتجربتهم اليومية في العمل.

وأضاف أن تحسين تصميم بيئة العمل يمكن أن يحقق فوائد تراكمية للموظفين والمؤسسات على حد سواء، من خلال دعم الراحة الجسدية وتعزيز الاندماج الوظيفي وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة للأداء والإنتاجية.

ولا تتوقف اهتمامات الباحثين عند الأثاث والتصميم الداخلي للمكاتب، بل تمتد إلى دراسة العلاقة بين التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والبيئة المادية التي يؤدي الموظفون فيها أعمالهم.

ويرى بندن أن تزايد دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية يطرح تساؤلات جديدة حول كيفية تأثير هذه التقنيات في طبيعة مساحات العمل، وصحة الموظفين، وكفاءة المؤسسات.

ويعمل بندن حالياً مديراً لمركز صحة العاملين في جامعة تكساس إيه آند إم، الذي يجمع بين الهندسة والإدارة والتكنولوجيا لتطوير حلول عملية تستهدف تحسين صحة العاملين وكفاءتهم، من خلال الأبحاث والابتكار والتعاون مع المؤسسات والقطاعات الصناعية.

بيئة العمل

وتؤكد الدراسة أن تحسين الإنتاجية لا يرتبط دائماً بزيادة ساعات العمل أو تكثيف الجهد، بل قد يبدأ من إعادة التفكير في تفاصيل بيئة العمل اليومية، وتصميم مساحات تراعي احتياجات الموظفين وتساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة وراحة أكبر.