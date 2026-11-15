لا تنتجها بنفسها.. من يصنع بطاريات تسلا؟

لا تصنع شركة تسلا جميع بطاريات سياراتها بنفسها، رغم مساعيها المتواصلة لتعزيز استقلالها في هذا القطاع الحيوي، فإلى جانب إنتاج خلايا البطاريات الخاصة بها، تعتمد الشركة الأمريكية على شبكة من كبار مصنعي البطاريات حول العالم، في مقدمتهم باناسونيك اليابانية، وCATL الصينية، وLG Energy Solution الكورية الجنوبية، وحتى منافستها الصينية BYD.

وتأسست تسلا عام 2003، لكنها دخلت سوق السيارات فعليا عام 2008 مع إطلاق سيارتها الرياضية الكهربائية Roadster، التي اعتمدت على حزمة بطاريات تضم خلايا ليثيوم أيون متاحة تجاريا. ومنذ ذلك الحين، تطورت استراتيجية الشركة في مجال البطاريات، وصولا إلى بدء استخدام خلاياها الأسطوانية الخاصة المعروفة باسم "4680" عام 2022.

وتحمل هذه الخلايا اسمها نسبة إلى أبعادها، إذ يبلغ قطرها 46 ملليمترا وارتفاعها 80 ملليمترا، وتمثل خطوة مهمة في استراتيجية تسلا لتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز سيطرتها على سلسلة إمدادات البطاريات.

مصانع تسلا.. إنتاج ذاتي في الولايات المتحدة

تنتج تسلا خلايا بطاريات 4680 في مصنعها العملاق Gigafactory Texas بمدينة أوستن، وتستخدمها في عدد من سياراتها، من بينها Model Y وشاحنة Cybertruck.

وفي سبتمبر 2024، أعلنت الشركة وصول إنتاجها التراكمي إلى 100 مليون خلية من هذا النوع عبر مصانعها.

كما تعمل تسلا على توسيع إنتاج خلايا فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في مصنع Gigafactory Nevada، وإن كان استخدامها يتركز بصورة أساسية في منتجات تخزين الطاقة، بينما يساهم مصنع Kato في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا في تطوير البطاريات وتصنيع الخلايا خلال المراحل الأولية.

باناسونيك وCATL وLG وBYD.. شركاء تسلا حول العالم

على الرغم من توجه تسلا نحو التصنيع الذاتي، فإن الشركة لا تزال تعتمد على موردين دوليين لتلبية احتياجاتها المتزايدة من البطاريات.

وتأتي شركة باناسونيك اليابانية في مقدمة شركاء تسلا التاريخيين، حيث تنتج خلايا 2170 في الولايات المتحدة، وخلايا 18650 في اليابان، لاستخدامها في بعض سيارات Model S وModel X.

أما شركة CATL الصينية، فتُعد من أبرز موردي تسلا، خصوصا في مجال خلايا فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، المستخدمة في بعض إصدارات Model 3 وModel Y.

ومن كوريا الجنوبية، توفر LG Energy Solution خلايا بطاريات 2170، يتم تصنيعها في منشآتها بمدينة نانجينغ الصينية، لتلبية احتياجات بعض إصدارات Model 3 وModel Y. كما أبرمت الشركة اتفاقية مع تسلا لإنتاج خلايا LFP في ولاية ميشيغان الأمريكية، اعتبارا من عام 2027، لاستخدامها في أنظمة تخزين الطاقة Megapack.

وفي مفارقة لافتة، امتد التعاون في توريد البطاريات إلى شركة BYD الصينية، المنافسة الكبرى لتسلا في سوق السيارات الكهربائية، إذ سبق أن زودت الأخيرة بخلايا بطاريات LFP لاستخدامها في إنتاج سيارات Model Y بمصنع تسلا في ألمانيا، رغم عدم وضوح تفاصيل ترتيبات التوريد الحالية بين الطرفين.

بطاريات 4680.. رهان تسلا على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة

لا تقتصر أهمية خلايا 4680 على كونها بطاريات من إنتاج تسلا، بل ترتبط أيضا بتغييرات هندسية وتقنية تستهدف تحسين كفاءة السيارات الكهربائية وعمليات تصنيعها.

فبفضل حجمها الأكبر مقارنة بخلايا 2170 التقليدية، تحتاج بطاريات 4680 إلى عدد أقل من الخلايا لتكوين حزمة البطارية، وهو ما يسهم في تبسيط عملية التجميع وتقليل عدد المكونات المستخدمة.

كما طورت تسلا مفهوم "حزمة البطارية الهيكلية" الذي يدمج البطارية في البنية الأساسية للسيارة بدلا من التعامل معها كوحدة منفصلة، بما يساعد على تقليل الأجزاء وتعزيز صلابة الهيكل.

وتراهن الشركة كذلك على تقنية الأقطاب الكهربائية الجافة، التي تستهدف الاستغناء عن مرحلة التجفيف التقليدية في تصنيع البطاريات، بما قد يقلل استهلاك الطاقة وتكاليف الإنتاج.

لكن هذه التقنيات لا تزال تواجه تحديات، أبرزها صعوبة زيادة الإنتاج على نطاق واسع مع الحفاظ على جودة موحدة وتكاليف تصنيع تنافسية.

هل تنجح تسلا في الاستغناء عن موردي البطاريات؟

رغم استثماراتها في تطوير وتصنيع البطاريات داخليا، لا يبدو أن تسلا في طريقها إلى الاستغناء الكامل عن الموردين الخارجيين في المدى القريب، خاصة مع تنوع احتياجات سياراتها وأنظمة تخزين الطاقة، وضخامة الطلب على البطاريات.

ويظل الجمع بين الإنتاج الذاتي والتعاون مع الشركات العالمية خيارا استراتيجيا يمنح تسلا مرونة أكبر في إدارة الإمدادات وتكاليف التصنيع.

قد لا تكون المنافسة الحقيقية في سوق السيارات الكهربائية مقتصرة على تصميم السيارات ومدى القيادة وسرعة الشحن، بل تمتد بصورة متزايدة إلى امتلاك تكنولوجيا البطاريات والقدرة على إنتاجها بكفاءة وتكلفة أقل، وهو ما قد يحدد مستقبل المنافسة في هذا القطاع.