كيف ضلل هوانغ قادة إنفيديا بشأن علاقته بسيدة أعمال صينية؟

أفاد مصدران مطلعان ومراسلات داخلية اطلعت عليها رويترز ​بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا جنسن هوانغ ضلل عددا من قادة الشركة، بينهم المستشار العام تيم تيتر ‌وكبيرة مسؤولي التسويق أليسون واجونفيلد، ​بشأن طبيعة علاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ التي أقام معها علاقة خارج إطار الزواج.

واستقال هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا يوم الخميس، في سقوط مدو من قمة صناعة الرقائق التي كان رائدا فيها بتكنولوجيا محورية لطفرة الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة.

واعتذر في بيان يوم الأحد ⁠عن خيانته لزوجته وعن خذلانه الشركة. ولم يسم بيانه أليس هوانغ تحديدا، وهي مسؤولة تنفيذية كبيرة سابقة في شركة ميجاسبيد إنترناشونال، أحد عملاء إنفيديا، والتي كانت الولايات المتحدة تحقق بشأن احتمال تجسسها لصالح الصين. ويتشابه لقب عائلة جنسن هوانغ وأليس هوانغ، لكنهما لا تربطهما صلة قرابة.

وذكرت نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن هوانغ أقام أيضا ‌علاقة خارج إطار الزواج مع موظفة في إنفيديا، فيما أفادت رويترز يوم الخميس بأن له علاقة أخرى مع موظفة مختلفة في الشركة.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ‌الكشف عن هويتيهما، إنه خلال خريف 2025 وفي ‌أكتوبر 2026، وعقب استفسارات صحفية لفتت انتباه بعض قادة إنفيديا إلى علاقته بميجاسبيد وأليس هوانغ، وصف هوانغ تفاعلاته معهما في المرتين بأنها ملائمة. ​ولم تطلع رويترز إلا على رسائل ‌المحادثات المتبادلة في أكتوبر، وليس على رسائل 2025.

وفي رسالتين منفصلتين في أكتوبر ⁠تشرين الأول، أبلغ هوانغ قادة في إنفيديا، بينهم تيتر وواجونفيلد، بأن هذه التفاعلات تندرج في إطار تعاملات تجارية معتادة مع العملاء. وأكد هوانغ في رسائل أخرى الطابع الاعتيادي لتفاعلاته مع ميجاسبيد.

وقال الشخصان إن هوانغ ناقش أيضا اتخاذ إجراء قانوني ​ضد نيويورك تايمز بعد أن ⁠نشرت الصحيفة مقالا في ⁠أكتوبر من العام الماضي سلط الضوء على لقاءاته العلنية مع أليس هوانغ.

وأضافا أن المقال دفع جنسن هوانغ إلى التواصل مع بعض قادة إنفيديا في 2025 بشأن تفاعلاته معها، لكنه لم يصفها بأنها علاقة خارج إطار الزواج. وفي ⁠النهاية، لم ترفع إنفيديا ولا هوانغ دعوى قضائية ضد الصحيفة. وقال متحدث باسم نيويورك تايمز إن الصحيفة لم تتلق أي طلب قانوني.

ولم يتضح متى أصبحت علاقة هوانغ بأليس هوانغ حميمة. وتظهر صور منشورة على الإنترنت تحققت رويترز منها وجودهما معا في الولايات المتحدة والصين وأماكن أخرى، ويعود تاريخها إلى ديسمبر 2023.

وقال الأعضاء المستقلون في مجلس إدارة إنفيديا في العاشر من نوفمبر إنهم كلفوا مكتب محاماة في وول ‌ستريت بإجراء تحقيق مستقل، بعد أن نشرت نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال تقارير عن علاقة هوانغ بأليس هوانغ، فضلا عن اشتباه السلطات الأمريكية في أنها ​كانت تتجسس لصالح الصين. ونفت بكين أنها جاسوسة.

ولم تتحقق رويترز بشكل مستقل مما إذا كانت أليس هوانغ تعمل لصالح الحكومة الصينية.

وقال جنسن هوانغ في مقابلة مع بلومبرغ نشرت في 29 أكتوبر إن الحكومة الأمريكية لم تبلغه بشكوكها بشأن أليس هوانغ.

وهبط سهم إنفيديا بأكثر من 30 بالمئة منذ بلوغه ذروة الإغلاق في السادس من ​أكتوبر ، مما محا أكثر ‌من 1.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية.