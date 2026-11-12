من يخلف جنسن هوانغ في قيادة إنفيديا؟ 3 أسماء بارزة مطروحة

تتجه الأنظار إلى الأسماء التي يمكن أن تتولى قيادة شركة «إنفيديا» في حال مغادرة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ منصبه، بعدما أصبحت الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وفي تقرير نشره موقع «TechCrunch» طرح مجموعة من الأسماء المحتملة لخلافة هوانغ، من بينها ثلاث شخصيات بارزة تمتلك خبرات واسعة في إدارة شركات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات، هي ليزا سو الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، وإريك شميدت الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، وليب-بو تان الرئيس التنفيذي لشركة إنتل.

وتأتي هذه الأسماء في إطار قائمة تكهنات بشأن الشخصيات التي تمتلك الخبرة اللازمة لتولي قيادة إنفيديا، وليس باعتبارها ترشيحات رسمية من مجلس إدارة الشركة.

ليزا سو.. منافسة هوانغ على رأس AMD

يأتي اسم ليزا سو في مقدمة الشخصيات المطروحة، وهي الرئيسة التنفيذية لشركة «AMD»، إحدى أبرز الشركات المنافسة لإنفيديا في سوق المعالجات والرقائق الإلكترونية.

وتقود سو شركة تنافس إنفيديا في قطاع يشهد توسعاً متسارعاً مع ارتفاع الطلب على المعالجات المتخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتربط سو بهوانغ صلة قرابة بعيدة، كما سبق أن طُرح اسمها في تقرير لموقع «The Information» ضمن الشخصيات التي يمكن أن تخلفه.

لكن انتقالها إلى إنفيديا يواجه تساؤلات تتعلق بموقعها الحالي، إذ تقود شركة منافسة تستفيد من أي تراجع في أداء إنفيديا أو انشغالها بأزمات إدارية، وهو ما يجعل التخلي عن منصبها الحالي أمراً غير محسوم.

إريك شميدت.. خبرة غوغل والذكاء الاصطناعي

يمثل إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل»، اسماً آخر يمتلك سجلاً طويلاً في إدارة المؤسسات التكنولوجية الكبرى، إلى جانب خبرة في الملفات الحكومية والاستراتيجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

قاد شميدت شركة غوغل بين عامي 2001 و2011، وأسهم خلال تلك الفترة في إدارة توسعها وتحولها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً.

كما ترأس اللجنة الوطنية للأمن القومي المعنية بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بين عامي 2018 و2021، ويدير حالياً شركة «Relativity Space» المتخصصة في تكنولوجيا الصواريخ.

وطرح جيفري سوننفيلد، نائب عميد الدراسات القيادية في كلية ييل للإدارة، اسم شميدت باعتباره شخصية تستطيع تولي إدارة إنفيديا بفضل خبراته المتنوعة في التكنولوجيا والبرمجيات والملفات الحكومية.

وتمنحه هذه الخلفية خبرة إدارية واسعة، خصوصاً أن قيادة إنفيديا لا تقتصر على إدارة صناعة الرقائق، بل تشمل التعامل مع شركات التكنولوجيا والحكومات والأسواق العالمية.

ليب-بو تان.. خبير صناعة الرقائق

يبرز ليب-بو تان، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، باعتباره أحد الأسماء التي تمتلك خبرة مباشرة في القطاع الذي تعمل فيه إنفيديا، وهو صناعة أشباه الموصلات والمعالجات الإلكترونية.

وتمنحه خبرته في إدارة إنتل ومعرفته بصناعة الرقائق خلفية مهنية مرتبطة مباشرة بطبيعة أعمال إنفيديا، التي تعتمد مكانتها بصورة كبيرة على تطوير المعالجات المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن إنتل أعلنت ارتفاع إيرادات الربع الثالث بنسبة 21% لتصل إلى 16.5 مليار دولار، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن نتائج الربع الرابع ستكون دون توقعات وول ستريت.

وتواجه الشركة تحديات مرتبطة بتغيرات سوق الحواسيب الشخصية وارتفاع أسعار بعض المكونات الإلكترونية، في وقت يتزايد فيه الطلب على الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير فإن الانتقال إلى إنفيديا يمكن أن يمثل تحولاً مهنياً كبيراً لتان، خصوصاً أن الشركة تتمتع بموقع قوي في سوق المعالجات المتقدمة.

وتبقى الأسماء الثلاثة ضمن دائرة التكهنات التي طرحها «TechCrunch»، في ظل غياب خطة خلافة معلنة، فيما يظل تحديد مستقبل قيادة إنفيديا مرتبطاً بقرارات مجلس إدارتها والشخصية التي يرى أنها الأنسب لإدارة واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم.