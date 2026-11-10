"كيس ثلج" يتصدر طلبات التوصيل في بريطانيا

في مفارقة تعكس كيف يمكن لموجات الحر أن تغيّر عادات الاستهلاك، تصدّر كيس ثلج يزن كيلوغرامين قائمة أكثر المنتجات رواجاً عبر تطبيق «ديليفرو» في بريطانيا خلال عام 2026، بعدما شهدت البلاد صيفاً هو الأشد حرارة منذ بدء تسجيل البيانات.

وكشف التطبيق أن كيس الثلج الذي تبيعه سلسلة متاجر «آيسلاند» احتل المركز الأول ضمن فئة الطلبات الأكثر رواجاً، وفق مؤشر يجمع بين معدل نمو الطلبات مقارنة بالعام السابق، وحجم الطلبات في المنطقة، وتقييمات العملاء.

ولم تقتصر الظاهرة على السوق البريطانية؛ إذ حققت طلبات أكياس الثلج من المتاجر نفسها انتشاراً واسعاً في لندن، لتحتل المرتبة الثانية في التصنيف العالمي للتطبيق، في مؤشر على الإقبال الاستثنائي على وسيلة بسيطة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

وجاءت بيتزا «ديافولا» من مطعم «مونتي فورتي نابولي بيتزا» في مدينة هورشام بمقاطعة غرب ساسكس في المركز الثاني ضمن قائمة المنتجات الأكثر رواجاً في بريطانيا، وإن بدا الفارق بين المنتجين لافتاً، فبينما اعتاد المستهلكون طلب الوجبات الجاهزة، تحوّل كيس الثلج إلى سلعة مطلوبة بشدة خلال أيام الحر.

لكن المفارقة أن سعر الكيس في المتجر لا يتجاوز جنيهاً إسترلينياً واحداً، في حين قد تصل كلفته عند طلبه عبر التطبيق إلى نحو 8 جنيهات، بعد إضافة رسوم الخدمة والتوصيل والطلبات الصغيرة ورسوم الأكياس وغيرها من التكاليف.

ويثير هذا الإقبال تساؤلات حول أنماط الاستهلاك في عصر التغير المناخي، فبدلاً من شراء الثلج مباشرة من متجر قريب، أو تجميد المياه مسبقاً في المنزل، يفضّل بعض المستهلكين دفع أضعاف السعر للحصول على كيس واحد يصل إلى باب المنزل، حتى لو كان المتجر على مسافة قصيرة.

وتسلط هذه الظاهرة الضوء على مفارقة أوسع وهي أن ارتفاع درجات الحرارة، الذي يرتبط بتفاقم أزمة المناخ، يدفع إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد والراحة الفورية، فيما تساهم أنماط الاستهلاك المفرط والاعتماد المتزايد على خدمات التوصيل في تعميق التحديات البيئية.

وبينما تحوّل كيس الثلج إلى أحد أبرز نجوم سوق التوصيل خلال الصيف البريطاني اللاهب، تبدو القصة أبعد من مجرد منتج رخيص حقق انتشاراً مفاجئاً؛ إنها صورة طريفة، لكنها كاشفة، عن استعداد المستهلك لدفع مبالغ كبيرة مقابل الراحة والسرعة، حتى عندما يكون البديل متاحاً في مطبخه أو على بعد خطوات من منزله.