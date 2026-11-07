أسماك القرش رفضت الموزة.. لكن السوق كان له رأي آخر

رغم فشل مؤسسي "هاتف الموز" في الحصول على استثمار خلال مشاركتهم في الموسم الـ14 من برنامج "شارك تانك" عام 2022، فإن المشروع استطاع مواصلة نشاطه التجاري، وتحقيق حضور لافت بفضل فكرته غير التقليدية، التي تجمع بين التكنولوجيا والترفيه والمسؤولية البيئية.

في عالم الشركات الناشئة، لا يعني رفض المستثمرين بالضرورة نهاية الحلم، وهو ما تعكسه تجربة شركة "Banana Phone" التي نجحت في تحويل فكرة غريبة إلى منتج تجاري له جمهوره، رغم عدم تمكن مؤسسيها من إقناع مستثمري برنامج "شارك تانك" بضخ أموال في المشروع.

وتعود بداية الفكرة إلى عام 2017، عندما قرر ثلاثة أصدقاء كنديين، هم برايان برونسِنغ وماكس براون وتشارلي كاتريتش، إطلاق منتج مبتكر يهدف إلى إضافة مزيد من المرح إلى الحياة اليومية، فابتكروا هاتفا على شكل موزة يعمل بتقنية البلوتوث، ويمكن توصيله بالهواتف الذكية واستخدامه لإجراء المكالمات أو كمكبر للصوت.

ولم يقتصر طموح المؤسسين على تقديم جهاز تكنولوجي طريف، بل سعوا إلى دمج البعد البيئي والإنساني في مشروعهم، إذ يُصنع الهاتف باستخدام بلاستيك ABS معاد تدويره بنسبة 100%، كما تخصص الشركة 1% من مبيعات أجهزتها سنويا لدعم جهود حماية الغوريلا، من خلال مؤسسة "Gearing Up for Gorillas".

طلب 250 ألف دولار مقابل 10% من الشركة

قبل ظهور المشروع على شاشة "شارك تانك"، نجح مؤسسوه في جمع نحو 45 ألف دولار عبر منصة التمويل الجماعي "Indiegogo"، متجاوزين هدفهم الأصلي بنسبة 145%، كما تجاوزت طلبات الشراء المسبق للمنتج ألف طلب من 18 دولة.

وفي الموسم الرابع عشر من البرنامج، وتحديدا الحلقة الثانية، تقدم برايان برونسِنغ وماكس براون بطلب للحصول على استثمار بقيمة 250 ألف دولار مقابل التنازل عن 10% من أسهم الشركة، وهو ما وضع تقييما للشركة عند 2.5 مليون دولار.

واستعرض المؤسسان أداء المشروع التجاري، موضحين أن إجمالي مبيعات الشركة بلغ 1.6 مليون دولار على مدار ست سنوات، فيما سجلت مبيعات بقيمة 545 ألف دولار وصافي دخل بلغ 123 ألف دولار خلال عام 2021.

ورغم الطابع الترفيهي للفكرة، لم يتمكن المؤسسان من إقناع المستثمرين، إذ تحفظت باربرا كوركوران وكيفن أوليري على كون المشروع نشاطا جانبيا للمؤسسين الثلاثة، وعدم استعدادهم للتفرغ الكامل لإدارته.

كما رفض مارك كوبان ولوري غرينر الاستثمار لعدم اهتمامهما بالمشروع، بينما أبدى روبرت هيرجافيك إعجابه بالفكرة، لكنه شكك في قدرة الشركة على التوسع والنمو.

وبذلك، غادر مؤسسا الشركة البرنامج دون الحصول على أي صفقة استثمارية.

من هدية طريفة إلى منتج مستمر في الأسواق

لم يكن رفض المستثمرين نهاية رحلة "Banana Phone"، إذ واصلت الشركة تسويق منتجها، مستفيدة من طبيعته غير التقليدية لتقديمه باعتباره هدية طريفة ومختلفة، خصوصا خلال موسم الأعياد.

كما استمرت في تطوير صورتها التجارية المرتبطة بالاستدامة، من خلال استخدام معادن خالية من مصادر النزاعات، والاعتماد على مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب عبوات مصنوعة بالكامل من الورق المقوى وقابلة لإعادة التدوير.

ولا يزال الهاتف متاحا للبيع، بسعر يبلغ نحو 40 دولارا، ويعمل مع أجهزة "آيفون" و"أندرويد"، كما يتوافق مع المساعدات الصوتية مثل "Siri" و"Alexa" و"Google".

ويصل عمر البطارية إلى 20 ساعة من التحدث، و120 ساعة في وضع الاستعداد، فيما يبلغ نطاق اتصال البلوتوث نحو 18 مترا، وحصل المنتج على تقييم 4.6 نجمات من 5 على منصة أمازون.

درس في عالم ريادة الأعمال

تقدم تجربة "Banana Phone" نموذجا لافتا في عالم ريادة الأعمال، يؤكد أن رفض المستثمرين لا يمثل بالضرورة حكما نهائيا على جدوى المشروع، وأن الأفكار غير التقليدية قد تجد طريقها إلى الأسواق، حتى وإن لم تحظَ بدعم المستثمرين في مراحلها الأولى.

فبينما لم تنجح الموزة التكنولوجية في إقناع أسماك القرش داخل البرنامج، تمكن مؤسسوها من بناء مشروع تجاري، وجذب عملاء من دول مختلفة، وتحقيق عائد من فكرة بدأت باستثمار محدود لا يتجاوز 6 آلاف دولار.

يذكر أن برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) هو برنامج تلفزيوني عالمي متخصص في ريادة الأعمال والاستثمار، يتيح لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة فرصة عرض أفكارهم أمام مجموعة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين.

كلمة Shark Tank تعني حرفياً "حوض أسماك القرش"، والمقصود بأسماك القرش هنا هم المستثمرون الأقوياء الذين يمتلكون المال والخبرة.