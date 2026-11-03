أبل تتجاوز التوقعات بنمو 17% في إيرادات آيفون خلال الربع الرابع

أعلنت شركة أبل الأمريكية، يوم أمس الاثنين، عن تحقيق نمو قوي في مبيعات هواتف آيفون خلال الربع الأخير من سنتها المالية، إذ قفزت إيرادات الجهاز بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 56ر57 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تقل الإيرادات بنحو مليار دولار عن هذا المستوى.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنحو 12% خلال الربع، لتصل إلى 5ر114 مليار دولار، فيما زاد صافي الأرباح بنسبة %12 إلى 7ر30 مليار دولار.

وخلال الربع، غادر الرئيس التنفيذي المخضرم تيم كوك الشركة، وتولى جون تيرنوس، الرئيس السابق لقطاع الأجهزة، منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر.

وقال تيرنوس إن أبل تفخر بتسجيل مستوى قياسي في إيرادات ربع سبتمبر.

وأضاف تيرنوس أن القسم المخصص لآيفون سجل أيضا مستوى قياسيا خلال ربع سبتمبر، فيما حقق قطاع الخدمات أعلى إيرادات له على الإطلاق، وهو ما اختتم "أفضل سنة مالية في تاريخ الشركة".

وارتفع نشاط أبل في الصين، لكنه جاء دون توقعات المحللين. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 1% في التداولات الأمريكية بعد إغلاق السوق.