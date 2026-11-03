ألفابت تطرح سندات بقيمة 6 مليارات يورو

تطرح شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، سندات بقيمة 6 مليارات يورو (7ر6 مليارات دولار) في مسعى للاستفادة من طلب المستثمرين، وسط تزايد المخاوف بشأن تكلفة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والعوائد المحتملة منها.

وينقسم الطرح إلى سبع شرائح، فيما تجاوز إجمالي طلبات المستثمرين 17 مليار يورو. وتتراوح آجال استحقاق السندات بين عامين و19 عاما، وتشمل ست شرائح بأسعار فائدة ثابتة وشريحة واحدة بسعر فائدة متغير، وفقا لإفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ويمثل ذلك ثاني طرح لسندات مقومة باليورو تجريه ألفابت هذا العام، بعد طرح بقيمة 9 مليارات يورو في مايو. وقالت الشركة إن حصيلة الطرح ستستخدم لأغراض عامة متعلقة بأنشطة الشركة، بما في ذلك إمكانية سداد ديون قائمة.

وتتوقع ألفابت أن يصل إنفاقها الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار هذا العام، ويعكس ذلك إلى حد كبير استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

ويأتي طرح السندات بعد تعرض أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط، إذ تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5% خلال أكتوبر، وسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.