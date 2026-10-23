أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي بإطلاق مبيعات آيفون دو

بدأت اليوم الجمعة مبيعات ​هاتف (آيفون دو) وهو أول هاتف قابل للطي ‌من ​إنتاج شركة أبل، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز سينجح في إعادة تشكيل سوق الهواتف القابلة للطي تماما كما فعل آيفون مع الهواتف الذكية.

ويمكن أن يمثل استقبال هاتف ⁠دو اختبارا مبكرا للرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الرئيس السابق لقسم الأجهزة الذي كشف النقاب عن الهاتف بعد أقل من أسبوع من توليه ‌منصبه في سبتمبر.

كما قد يكون لذلك تداعيات كبيرة على فئة متخصصة تنافس فيها شركات مثل سامسونغ ‌للإلكترونيات وهواوي تكنولوجيز وتقدم لهذا القطاع منتجات ‌فاخرة منذ سنوات.

وبعد دقائق من فتح باب ‌الطلبات المسبقة الجمعة ‌الماضية، تأجلت مواعيد التسليم المقدرة لهواتف دو من أبل إلى أواخر ​يناير بعدما ‌فاق الطلب ​المعروض. ووصفت الشركة الأمريكية ⁠استجابة العملاء بأنها "استثنائية بكل المقاييس".

وأشادت المراجعات الأولية بتصميم هاتف دو وبمفصله المتين الذي لا يكاد يرى، وهو ​إنجاز ⁠مهم بالنظر ⁠إلى أن الشاشات القابلة للطي في الهواتف الأخرى كانت تعاني بروزا واضحا شكل عيبا منفرا للمشترين المحتملين.

لكن المراجعين ⁠أشاروا إلى تنازلات ربما تكون مخيبة لآمال بعض المشترين كغياب عدسة التقريب وحاجة التطبيقات التابعة لطرف ثالث إلى تعديلات لتناسب أبعاد الشاشة الجديدة.

وتتوقع آي.دي.سي لأبحاث السوق أن تستحوذ أبل على ‌44 بالمئة من قيمة سوق الهواتف القابلة للطي في عام 2026، ​مع حصة تبلغ 31 بالمئة من عدد الوحدات القابلة للطي. وبحلول عام 2027، ستصبح أبل رائدة السوق في هذه الفئة من حيث القيمة وعدد الوحدات ​التي يتم ‌شحنها.