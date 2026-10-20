أوبن إيه.آي تسعى لتسريع جمع أموال قبل طرح أنثروبيك العام

أكد مصدران مطلعان أن ‌أوبن إيه.آي ​تسارع للحصول على تعهدات من المستثمرين قبل الطرح العام المتوقع لأسهم منافستها أنثروبيك في منتصف نوفمبر، في عملية جمع أموال سريعة بشكل غير معتاد قد تصل بقيمة الشركة ⁠صاحبة روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي إلى ما يزيد على 1.4 تريليون دولار.

وقال المصدران إن هذا الجدول الزمني السريع يعكس، جزئيا، الرغبة في ‌التقدم على شركة أنثروبيك، إذ تسعى الشركتان بشكل متزايد للاستفادة من قاعدة مستثمرين متشابهة. وقالا إن ‌أوبن إيه.آي ترغب في الاستفادة من نمو ‌إيراداتها في الآونة الأخيرة بعد إطلاق نماذج جديدة.

وأضاف ‌أحد المصدرين أن مجموعة من الداعمين يجرون محادثات للانضمام إلى ⁠جولة التمويل الذي تبلغ قيمته حوالي 30 مليار دولار.

ويؤكد هذا التسارع مدى حدة المنافسة بين ​شركتي ⁠تطوير الذكاء الاصطناعي ⁠على جذب رأس المال، فيما تسعى كلتاهما إلى تقييم يبلغ تريليون دولار، وسط قلق متزايد حيال ⁠ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات الكبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا والتدقيق المتزايد في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم أوبن.آي طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2027.

وأحجمت أوبن إيه.آي وسوفت بنك عن التعليق. ‌ولم ترد أنثروبيك وإم.جي.إكس بعد على طلبات التعليق.

وذكر أحد المصدرين ​أن أوبن إيه.آي تسعى إلى إتمام عملية جمع الأموال قبل أن تقدم إفصاحات أنثروبيك المالية للمستثمرين صورة أوضح عن أعمالها، مما يدعو إلى إجراء ​مقارنات بين الشركتين.