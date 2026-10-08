أرباح سامسونغ إلكترونيكس تقفز 782.5% خلال الربع الثالث

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس، اليوم الخميس، توقعاتها إعلان تحقيق أرباح تشغيل تزيد على 107 تريليونات وون (8ر79 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة بذلك رقما قياسيا ربع سنويا جديدا، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتوقعات الأرباح، قالت الشركة الكورية الجنوبية إن إجمالي أرباح التشغيل للفترة من يوليو إلى سبتمبر قد يصل إلى 4ر107 تريليونات وون، بزيادة نسبتها 5ر782% سنويا.

ووفقا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس، ذراع البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن أرباح التشغيل التي تتوقعها الشركة أعلى بمقدار 6ر1 نقطة مئوية من متوسط التوقعات.

في الوقت نفسه زادت الإيرادات الربع الثالث بنسبة 6ر126% لتصل إلى 195 تريليون وون. ولم تتوفر بيانات صافي الأرباح بعد.

وفي حال تأكيد هذه التوقعات، ستكون سامسونغ للإلكترونيات واصلت تحقيق أرقاما قياسية ربع سنوية في الإيرادات والأرباح التشغيلية للربع الرابع على التوالي منذ الربع الأخير من عام 2025. كما سيمثل ذلك المرة الأولى التي تعلن فيها شركة كورية جنوبية عن أرباح تشغيل ربع سنوية تتجاوز 100 تريليون وون.

وتعد سامسونغ إلكترونيكس من أكبر المستفيدين من ازدهار استخدام الذكاء الاصطناعي، مدعومة بأكبر طاقة إنتاجية لرقائق الذاكرة في العالم.

من المقرر إعلان الشركة النتائج النهائية للربع الثالث من العام الحالي في وقت لاحق من هذا الشهر.