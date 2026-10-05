إيلون ماسك يعتزم تغيير اسم شركته من "سبيس إكس إيه آي"

يعتزم الملياردير في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك تغيير اسم شركة الذكاء الاصطناعي التابعة له بما يتماشى مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق مسمى "الذكاء الفائق" على هذه التكنولوجيا.

وقال ماسك، ردا على سؤال عبر منصة "إكس" أمس الأحد، إنه سيتم تغيير اسم شركة "سبيس إكس إيه آي" إلى "سبيس إكس إس آي".

وكتب ماسك "نعم، سنجري هذا التغيير".

وتأسست شركة "سبيس إكس إيه آي" مؤخرا من خلال اندماج شركة "إكس إيه آي" التابعة لماسك، والتي تعد منافسة لشركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، مع مشروعه "سبيس إكس".

ويدفع ترامب منذ أسابيع لاعتماد مصطلح "الذكاء الفائق" المفضل بدلا من مصطلح "الذكاء الاصطناعي"، معتبرا أن الاسم الحالي يجعل التكنولوجيا تبدو "زائفة".

وكان ماسك من أقرب حلفاء ترامب في الأيام الأولى من ولايته الثانية، قبل أن ينشب خلاف بينهما لاحقا، جزئيا بسبب مشروع قانون يتعلق بالضرائب، لكنهما تصالحا إلى حد كبير منذ ذلك الحين.