جوبز ابتكر وكوك حصد المليارات.. من يستحق لقب أعظم رئيس لشركة أبل؟





لم تكن المقارنة بين ستيف جوبز وتيم كوك، الرئيسين التنفيذيين الأبرز في تاريخ شركة "أبل"، مجرد مقارنة بين شخصين توليا قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بل بين مدرستين مختلفتين في الإدارة وصناعة القيمة والنمو الاقتصادي.

فإذا كان جوبز قد أعاد "أبل" إلى صدارة صناعة التكنولوجيا من خلال الرؤية والابتكار والرهان على منتجات غيرت سلوك المستهلك، فإن كوك تولى المهمة الأصعب، وهي تحويل النجاح الذي بناه سلفه إلى آلة اقتصادية عالمية قادرة على تحقيق نمو هائل ومستدام.

وتولى كوك منصب الرئيس التنفيذي في عام 2011 خلفا لجوبز، قبل أن ينهي ولايته في 31 أغسطس 2026 ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، بينما انتقلت قيادة الشركة إلى جون ترنوس، وخلال 15 عاما، تغير حجم "أبل" بصورة جذرية.

جوبز.. رجل المنتج والرؤية

ارتبط اسم ستيف جوبز بفكرة أن نجاح "أبل" يبدأ من المنتج نفسه، فقد كان شديد التركيز على التصميم وتجربة المستخدم، ويتدخل بصورة مباشرة في تفاصيل المنتجات وطريقة تقديمها للجمهور.

وتحت قيادته، تحولت "أبل" من شركة كانت تواجه صعوبات مالية كبيرة في التسعينات إلى واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيرا في العالم، خصوصا مع إطلاق منتجات مثل iMac وiPod وiPhone وiPad.

وكان جوبز ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها وسيلة لإعادة تعريف سلوك المستهلك، وليس مجرد سوق لبيع الأجهزة، ولذلك ارتبطت قيادته بدرجة عالية من المخاطرة والتركيز على الابتكار والقدرة على خلق أسواق جديدة.

اقتصاديا، ترك جوبز لكوك شركة تمتلك أصلا قاعدة مالية هائلة، مدفوعة بصورة أساسية بالنجاح الكبير لجهاز iPhone، وعندما تولى كوك القيادة في 2011، كانت "أبل" تبلغ قيمتها السوقية نحو 350 مليار دولار، وحققت إيرادات سنوية تقارب 108 مليارات دولار.

كوك.. رجل العمليات والأرقام

في المقابل، لم يدخل تيم كوك إلى منصب الرئيس التنفيذي باعتباره نسخة ثانية من جوبز، بل جاء بخبرة مختلفة تماما.

فكوك كان متخصصا في العمليات وسلاسل الإمداد وإدارة الإنتاج على نطاق عالمي، وهي المجالات التي أصبحت لاحقا إحدى أهم نقاط القوة الاقتصادية لـ"أبل".

وبدلا من التركيز على ابتكار منتج ثوري جديد كل فترة، عمل كوك على جعل المنظومة التي تقف خلف منتجات "أبل" أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، مستفيدا من شبكة التصنيع العالمية، وتحسين إدارة المخزون، وتأمين المكونات، والتوسع في الأسواق الدولية.

والنتيجة كانت تحول "أبل" إلى شركة أكبر بكثير من حيث المبيعات والقيمة السوقية.

فقد ارتفعت إيرادات "أبل" من نحو 108 مليارات دولار في السنة المالية 2011 إلى 416.2 مليار دولار في 2025، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركة من نحو 350 مليار دولار عند وصول كوك إلى أكثر من 4.5 تريليونات دولار في نهاية ولايته.

وبعبارة أخرى، تضاعفت الإيرادات بنحو 3.8 مرات، فيما ارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 12 ضعفا خلال حقبة كوك.

من شركة أجهزة إلى إمبراطورية خدمات

وربما كان التحول الاقتصادي الأكبر في عهد كوك هو توسيع نموذج أعمال "أبل" بعيدا عن بيع الأجهزة فقط.

فقد توسعت الشركة بصورة ضخمة في خدمات مثل App Store وiCloud وApple Music وApple TV+ وApple Pay وAppleCare، لتصبح الخدمات أحد أكثر مصادر الإيرادات ربحية في الشركة.

وفي 2025 تجاوزت إيرادات الخدمات 109 مليارات دولار، فيما بلغت هامش الربح الإجمالي للخدمات 75.4%، مقارنة بـ36.8% للمنتجات.

وتوضح هذه الأرقام أهمية الخدمات في تحسين ربحية "أبل" وتنويع مصادر دخلها.

وهنا يظهر أحد أبرز الفوارق الاقتصادية بين الرجلين: جوبز بنى قوة "أبل" حول المنتجات، بينما عمل كوك على تحويل قاعدة مستخدمي هذه المنتجات إلى منظومة اقتصادية متكررة الإيرادات.

الآيفون.. إرث جوبز ومحرك كوك

لكن من الصعب فصل نجاح كوك عن الإرث الذي تركه جوبز، وعلى رأسه iPhone.

فعندما تولى كوك القيادة، كان الآيفون قد أصبح بالفعل المنتج الأهم في تاريخ الشركة.

وخلال عهد كوك، استمر الجهاز في النمو، وارتفعت إيراداته السنوية من نحو 47 مليار دولار في 2011 إلى أكثر من 210 مليارات دولار في 2025.

وبذلك يمكن القول إن جوبز خلق المنتج الذي أعاد تشكيل اقتصاد "أبل"، بينما نجح كوك في توسيع نطاقه وتحويله إلى قاعدة لاقتصاد كامل يضم الأجهزة والخدمات والملحقات.

سياسة مختلفة تجاه المستثمرين

كما اتسم عهد كوك بتوجه قوي نحو إعادة رأس المال إلى المساهمين.

فمع تدفق مليارات الدولارات من الأرباح والتدفقات النقدية، اعتمدت "أبل" بصورة واسعة على برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وخلال السنة المالية 2025 وحدها، أعادت الشركة شراء نحو 402 مليون سهم بقيمة 89.3 مليار دولار.

وهذا يعكس اختلافا مهما في طبيعة الإدارة المالية: فبينما كان جوبز يركز بدرجة أكبر على بناء المنتجات والنمو الاستراتيجي، جعل كوك الكفاءة التشغيلية وإدارة رأس المال وتعظيم قيمة المساهمين جزءا أساسيا من استراتيجية "أبل".

سلاسل الإمداد.. السلاح الاقتصادي لكوك

إذا كان الابتكار هو السلاح الأبرز لجوبز، فإن سلسلة الإمداد كانت أحد أهم أسلحة كوك.

وساعدت قدرته على إدارة التصنيع والتوريد على إنتاج مئات الملايين من الأجهزة سنويا مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الكفاءة والربحية.

كما توسعت "أبل" خلال عهده في الصين، ثم بدأت في السنوات الأخيرة بتنويع قاعدة التصنيع، خصوصا باتجاه الهند وفيتنام، لتقليل مخاطر الاعتماد على مركز تصنيع واحد وسط التوترات التجارية والجيوسياسية.

الابتكار.. نقطة قوة جوبز وانتقاد كوك

ومع ذلك، فإن المقارنة لا تميل بالكامل لصالح كوك.

فأكبر الانتقادات التي واجهت عهده تمثلت في أن "أبل" لم تطلق عددا كبيرا من المنتجات التي أحدثت تحولا مشابها لما فعله جوبز مع iPhone أو iPad.

وبينما نجحت منتجات مثل Apple Watch وAirPods تجاريا، واجهت منتجات أخرى، مثل Vision Pro، استقبالا أكثر تباينا، كما تعرضت الشركة لانتقادات بسبب تأخرها النسبي في سباق الذكاء الاصطناعي.

وهنا يكمن الفرق الأساسي بين المدرستين: جوبز كان مستعدا للمراهنة على المستقبل حتى لو كان الرهان عالي المخاطر، بينما اتسم كوك بدرجة أكبر من الحذر والانضباط المالي والتشغيلي.

ثقافتان مختلفتان داخل الشركة

حتى على المستوى الإداري، كان الفارق واضحا.

ارتبط جوبز بأسلوب قيادة شديد الحدة، مركزي في اتخاذ القرار، يعتمد على الكاريزما والرؤية الشخصية والتدخل المباشر في المنتجات.

أما كوك فكان أكثر هدوءا وميلا إلى التعاون وتوزيع المسؤوليات، مع تركيز أكبر على العمليات وإدارة الفرق والمؤسسة ككل.

وتصفه تحليلات عديدة بأنه نقل "أبل" من نموذج يعتمد بصورة كبيرة على قائد صاحب رؤية إلى مؤسسة ضخمة تستطيع العمل على نطاق عالمي.

من الأكثر نجاحا؟

الإجابة تعتمد على المعيار. فإذا كان المعيار هو الابتكار وإحداث تحولات تكنولوجية كبرى، فإن جوبز يظل صاحب التأثير الأكبر، إذ ارتبط اسمه بمنتجات غيرت صناعات بأكملها.

أما إذا كان المعيار هو النمو المالي والتوسع والقيمة السوقية والكفاءة التشغيلية واستدامة الأرباح، فإن أرقام كوك تبدو استثنائية.

فخلال عهده، ارتفعت إيرادات "أبل" إلى أكثر من 416 مليار دولار، وتجاوزت أرباحها السنوية 112 مليار دولار، فيما وصلت قيمتها السوقية إلى نحو 4.5 تريليونات دولار، كما ارتفع سهم الشركة بنحو 2258% خلال فترة رئاسته التنفيذية، متفوقا بفارق كبير على أداء مؤشر S&P 500 خلال الفترة نفسها.

جوبز بنى الأسطورة.. وكوك بنى الإمبراطورية

ربما تكون المقارنة بين الرجلين أقل ارتباطا بسؤال "من الأفضل؟" وأكثر ارتباطا بسؤال "ماذا احتاجت أبل في كل مرحلة؟".

فقد احتاجت "أبل" إلى جوبز لإنقاذها وإعادة تعريف منتجاتها وبناء هوية جعلتها واحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيرا في العالم.

وبعد أن وضع جوبز الأساس، احتاجت الشركة إلى كوك لتوسيع هذا الإرث وتحويله إلى نموذج اقتصادي عالمي أكثر ضخامة وتعقيدا.

ولهذا يمكن اختصار إرث الرجلين في معادلة واحدة هي:

ستيف جوبز صنع المنتجات التي جعلت العالم يريد "أبل".. وتيم كوك بنى النظام الاقتصادي الذي جعل "أبل" تجني مليارات الدولارات من هذا الولاء.

وبينما غادر كوك منصب الرئيس التنفيذي بعد 15 عاما، تاركا شركة تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليونات دولار، يبقى التحدي أمام خليفته جون ترنوس هو الجمع بين جرأة جوبز الابتكارية وانضباط كوك الاقتصادي، خصوصا في ظل سباق الذكاء الاصطناعي الذي أصبح الاختبار الأكبر للمرحلة المقبلة من تاريخ "أبل".