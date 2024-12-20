أسهم فيديكس ترتفع بعد إعلان تحويل وحدة الشحن إلى كيان منفصل

ارتفعت أسهم شركة فيديكس الأمريكية للتوصيل والبريد السريع وخدمات الشحن مع إعلان اعتزامها تحويل وحدة الشحن التابعة لها إلى كيان منفصل، في خطوة تهدف إلى تبسيط أنشطة الشركة العملاقة.

وسوف تصبح شركة "فيديكس فرايت" للشحن، التي تبلغ عائداتها 4ر9 مليارات دولار سنويا، أكبر شركة في قطاع الشحن من حيث حجم المبيعات.

وذكرت فيديكس أنها سوف تحول شركة الشحن، التي تشير تقديرات مؤسسة بلومبرغ إنتلينجس للأبحاث الاقتصادية إلى أن قيمتها تزيد عن ثلاثين مليار دولار، إلى شركة منفصلة في غضون 18 شهرا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة راج سوبرامانيام قوله إن هذه الخطوة سوف تساعد الشركتين في "الاستفادة من زيادة التركيز والتنافسية".

وسوف يسمح فصل وحدة الشحن لشركة فيديكس بالتركيز على إصلاح نشاطها الرئيسي وتعزيز أداء أسهم الشركة عن طريق الاستفادة من ارتفاع قيمة شركات الشحن القائمة بذاتها التي يتفوق أداء أسهمها على اداء السوق الأوسع منذ عام 2019.

وارتفع سهم فيديكس بنسبة 13% بعد انتهاء ساعات التداول في بورصة نيويورك مع تحمس المستثمرين بشأن احتمال تواجد منافس جديد لشركات شحن مثل أولد دومينيون فرايت لاين وإكس.بي.أو، علما بأن سهم فيديكس ارتفع بنسبة 9% فقط خلال العام الجاري.

وبحسب بلومبرغ، سوف ترتبط الشركتان باتفاقيات تجارية، وسوف تستمران في العمل سويا.