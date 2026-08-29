إيرباص تدرس بيع وحدة أعمالها الفضائية في أمريكا

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة القول إن شركة إيرباص الأوروبية، عملاق صناعة الطائرات والأنظمة الفضائية، تدرس حاليا التخلص من وحدة أعمالها الفضائية في الولايات المتحدة، وذلك عبر استكشاف اهتمام المشترين المحتملين.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ، تشمل أنظمة إيرباص الفضائية في أمريكا، مصنعا بولاية فلوريدا، وعائلة "آرو" من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم.

ورغم عدم كشف الشركة عن إيرادات هذه الأعمال بشكل مفصل، إلا أن مصدرين مطلعين قدرا قيمة مبيعاتها بمئات الملايين من الدولارات. ورفضت إيرباص التعليق على النبأ.