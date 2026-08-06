«إنفينيون» تحقق رقماً قياسياً في الإيرادات

تواصل شركة «إنفينيون» الألمانية مسار النمو، إذ حققت الشركة المصنعة للرقائق وأشباه الموصلات أعلى إيرادات فصلية في تاريخها خلال الربع الثالث من سنتها المالية، حسبما أعلنت الشركة في مقرها بمدينة نوبيبرج قرب ميونيخ أمس.

ووفقاً للبيانات، بلغت الإيرادات 4.2 مليارات يورو، بزيادة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 39 % ليصل إلى 423 مليون يورو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوخن هانيبيك: إن أوضاع السوق تشهد تحسناً وإن الانتعاش «يجري على قدم وساق»، وأضاف: «يتزايد عدد الأسواق المستهدفة التي تظهر اتجاهاً إيجابياً»، مؤكداً أن «حلول إمدادات الطاقة التي نقدمها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا تزال تحظى بطلب مرتفع، وما زالت تمثل المحرك الأهم للنمو.

وإلى جانب ذلك، توفر الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية لشبكات الكهرباء حول العالم زخماً إضافياً. كما تشهد الطلبيات في قطاع السيارات ارتفاعاً ملحوظاً» .