«ماتيل» تسجل خسائر فصلية رغم ارتفاع المبيعات

أعلنت شركة ماتيل الأمريكية لصناعة الألعاب، تسجيل خسارة خلال الربع الثاني من العام، رغم ارتفاع مبيعاتها، نتيجة زيادة تكاليف الإعلانات والتسويق والإدارة، إلى جانب الرسوم الجمركية والتضخم.

وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 18.2 مليون دولار، أو 0.06 دولار للسهم، مقارنة بصافي ربح قدره 53.4 مليون دولار، أو 0.16 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت الأرباح المعدلة إلى 0.01 دولار للسهم مقابل 0.21 دولار قبل عام.

وارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 10 % لتصل إلى 1.125 مليار دولار، مقارنة مع 1.019 مليار دولار قبل عام، مدفوعة بنمو نسبته 12 % في أمريكا الشمالية و9 % في الأسواق الدولية، بينما بلغت الزيادة 9% عند استبعاد تأثير تقلبات أسعار الصرف.

وانخفض هامش الربح الإجمالي إلى 48.2 % مقارنة مع 50.9 % قبل عام، متأثراً بالرسوم الجمركية والتضخم وارتفاع رسوم حقوق الملكية وتقلبات أسعار الصرف.

وقال المدير المالي للشركة، بول روه: إن ماتيل حققت وفورات إضافية ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يحقق وفورات بقيمة 225 مليون دولار بنهاية العام.