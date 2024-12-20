تراجع أرباح "نايكي" السنوية في الربع الثاني

تراجعت أرباح شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أفادت الشركة يوم أمس الخميس.

وبلغت أرباح الشركة 163ر1 مليار دولار، أو 78ر0 دولار للسهم، مقابل 578ر1 مليار دولار، أو 03ر1 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع بنسبة 7ر7%، حيث وصلت إلى 354ر12 مليار دولار مقابل 388ر13 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إليوت هيل، الذي تولى منصبه في 14 أكتوبر الماضي، إنه كانت هناك "60 يوما محفزة" منذ عودته إلى نايك.

وأضاف في بيان: "أولويتنا الواضحة هي إعادة الرياضة إلى مركز كل ما نقوم به. نحن نتخذ إجراءات فورية لإعادة تحديد موقع أعمالنا حتى نتمكن من العودة إلى قيادة القيمة طويلة الأجل للمساهمين. فريقنا مستعد للعمل، وأنا واثق من أنكم سترون المزيد من لحظات نايكي التي تعكس جوهر نايكي من جديد".