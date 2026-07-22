زيادة أرباح «ليندت السويسرية» للشكولاتة رغم انخفاض المبيعات

أعلنت شركة ليندت آند شبرونجلي السويسرية للشكولاتة ارتفاع إيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث عوض انخفاض تكاليف الأفراد والتكاليف التشغيلية الانخفاض المتوسط في المبيعات.

وقالت الشركة إن أداءها خلال النصف الأول من العام تأثر بارتفاع الأسعار بنسبة 11.8% والتوترات الجيوسياسية وتذبذب السوق والتضخم، ما أدى لانخفاض حجم المبيعات بنسبة 7.5%، بصورة أساسية في أوروبا.

وارتفع صافي الدخل إلى 192.2 مليون فرنك سويسري (237.3 مليون دولار).

وارتفعت الأرباح التشغيلية من 259.2 مليون فرنك لتصل إلى 260.2 مليون فرنك. وارتفعت الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاستهلاك وضريبة الإهلاك بنسبة 3.5% لتصل إلى 415.8 مليون فرنك مقارنة بـ 401.8 مليون فرنك العام الماضي.

وتراجعت المبيعات بنسبة 0.9% لتصل إلى 2.332 مليار فرنك مقارنة بـ 2.353 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت تكاليف الأفراد من 552 مليون فرنك لتصل إلى 524.7 مليون فرنك، والتكاليف التشغيلية من 633.8 مليون فرنك لتصل إلى 597.7 مليون فرنك.

وقالت ليندت إنها على ثقة بأنها ستحقق أهداف عام 2026، وما زالت تتوقع أن يتراوح نمو المبيعات ما بين 4% إلى 6%.