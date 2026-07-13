ميتا تطلق تطبيق الألعاب بوكيت

تدخل شركة التكنولوجيا الأمريكية «ميتا بلاتفورمس» عالم ألعاب الكمبيوتر بإطلاق تطبيق جديد يدعى «بوكيت»، يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات وألعاب تفاعلية صغيرة باستخدام أوامر الذكاء الاصطناعي.

ويقول تطبيق بوكيت الذي ظهر نتيجة استحواذ ميتا على فريق منصة الألعاب جيزمو في وقت سابق من العام الحالي، عن نفسه إنه «منصة إبداعية لإنشاء ومشاركة تطبيقات تفاعلية صغيرة». كما يوفر التطبيق قائمة قابلة للتمرير لعرض التطبيقات التفاعلية التي أنشأها الآخرون.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات الذكاء الاصطناعي إلى أن لقطات الشاشة للتطبيق الموجودة على متجر التطبيقات جوجل بلاي، تظهر تشابهاً كبيراً بينه وبين تطبيق جيزمو الأصلي، الذي لا يزال موجوداً في المتجر.

وكما هو الحال في بوكيت، يتيح تطبيق جيزمو أيضاً استخدام أوامر الذكاء الاصطناعي المكتوبة لإنشاء تجارب تفاعلية صغيرة، ويتضمن قائمة لاستكشاف مشاركات الآخرين.

لاحظ أليساندرو بالوتزي، وهو متخصص في الهندسة العكسية ويكتشف بشكل دائم التطبيقات والخصائص الجديدة في التطبيقات الموجودة، ظهور تطبيق بوكيت قبل أيام ونشر صورة شاشة من متجر بلاي ستور للتطبيق على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

ومع ذلك، تشير بيانات شركة آب فيجرز المتخصصة في تحليل التطبيقات إلى أنه تم إطلاق بوكيت لأول مرة في 29 يونيو الماضي على متجري آب ستور وجوجل بلاي. ويعد تطبيق بوكيت مثالاً آخر على سعي ميتا لنشر أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع.