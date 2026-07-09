قبل شراء أي جهاز إلكتروني.. ماذا تعني علامة CE؟

تحمل الملصقات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية معلومات مهمة حول طريقة الاستخدام الآمن ومدى توافق المنتج مع معايير محددة، ومن بين أكثر الرموز انتشاراً علامة CE التي تظهر على كثير من الأجهزة والمنتجات حول العالم.

تشير علامة CE إلى العبارة الفرنسية Conformité Européenne، وتعني "المطابقة الأوروبية"، ووجودها يعني أن الشركة المصنعة تؤكد أن المنتج يلتزم بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية المستهلك التي يحددها الاتحاد الأوروبي وفق موقع engadget.

ولا تقتصر علامة CE على الأجهزة الإلكترونية فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الألعاب، والمعدات الكهربائية، والأجهزة التي تعمل بالغاز، والبطاريات، وبعض المعدات الطبية والقوارب الترفيهية، إذ تُعد مطلوبة للعديد من السلع التي تُباع داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

لكن عدم وجود علامة CE على جهاز إلكتروني لا يعني بالضرورة أنه غير آمن، فقد تكون الشركة المصنعة لا تستهدف الأسواق الأوروبية، وبالتالي لا تحتاج إلى الالتزام بهذه المتطلبات، كما أن بعض الدول تعتمد معايير سلامة خاصة بها بدلًا من العلامة الأوروبية.

في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تُعد علامة CE معياراً معترفاً به رسمياً، حيث توجد علامات أخرى تشير إلى توافق المنتجات مع قواعد السلامة، مثل علامة UL الخاصة باختبارات السلامة، وشهادة ETL المستخدمة في تقييم عدد من المنتجات الكهربائية والصناعية.

ومن الأمور التي تسبب الالتباس وجود رمزين متشابهين، فبعض المنتجات تحمل علامة تشبه CE لكنها ليست العلامة الأوروبية الأصلية، ففي بعض الحالات تكون الأحرف متقاربة جداً، وهو ما يُعرف بعلامة "التصدير إلى الصين"، ولا يعني ذلك أن المنتج حاصل على اعتماد أوروبي.

وتكمن أهمية التمييز بين العلامتين في أن شعار CE الحقيقي له تصميم محدد، حيث توجد مسافة بين حرفي C وE تسمح بإكمال دائرة حرف C حتى تلامس الجانب الأيسر من حرف E.

ورغم أهمية علامة CE، فإنها لا تعني أن المنتج خالٍ تماماً من المخاطر، فهي تشير فقط إلى توافقه مع معايير محددة، لذلك، إذا ظهرت أي علامات تدل على وجود خلل أو خطر أثناء استخدام جهاز ما، فمن الأفضل إيقاف تشغيله والتواصل مع الشركة المصنعة للتأكد من سلامته.

تُعد علامة CE مؤشراً مهماً على التزام المنتج بالمعايير الأوروبية، لكنها ليست العامل الوحيد للحكم على جودة الجهاز، إذ يجب دائماً مراعاة مصدر المنتج وسمعة الشركة المصنعة وتعليمات الاستخدام.