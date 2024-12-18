كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع شركات بالإمارات والسعودية

ذكرت كينيا، أمس، أنها مددت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج، ما ساهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

وأبرمت كينيا الاتفاق مع أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في مارس 2023 وتم تمديد أجله في سبتمبر من العام الماضي أيضاً إلى ديسمبر 2024. وقالت الحكومة الكينية في بيان للإعلان عن قرارات أحدث اجتماعاتها، إنها وافقت على تمديد آخر للاتفاق، دون الكشف عن فترة التمديد.

وسمحت الواردات من الشركات الثلاث لكينيا بالتحول بعيداً عن نظام المناقصات المفتوحة السابق الذي تطرح فيه الشركات المحلية عطاءات لاستيراد النفط كل شهر. ويأتي الاتفاق بمهلة دفع 180 يوماً، مما يسمح لكينيا بجمع الدولارات للشراء مع الوقت، بدلاً من الحاجة إلى نحو 500 مليون دولار شهرياً لدفع ثمن الواردات.

وقال مجلس الوزراء في بيان: «خفف هذا الترتيب الطلب الشهري على الدولار لسداد ثمن واردات النفط، مما أدى إلى استقرار سعر صرف الشلن مقابل الدولار». وأضاف أن الاتفاق ساعد أيضاً في خفض أسعار الوقود التي يتحملها المستهلكون.