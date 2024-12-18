87 % من الشركات في الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي

قال تييري نيكولت، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة «ميدل إيست سيلز فورس» Salesforce Middle East: إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات تقوم بتجربة الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برغبة قوية في البقاء في الطليعة في استخدام التكنولوجيا لتحسين طريقة عملها وتعزيز خدمة العملاء. ومثل نظرائهم العالميين، يشعر العديد من قادة الأعمال في الإمارات بالقلق بشأن قدرتهم على مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، خاصة في القضايا الأمنية والأخلاقية التي يمكن أن يثيرها».

وحسب تقرير أعدته الشركة المختصة بأبحاث السوق، فإن 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي تقول إنها إما تجرب الذكاء الاصطناعي أو نفذته، مشيرة إلى الفوائد التي تعود على الإيرادات والإنتاجية وتجربة العملاء. في المقابل تصل هذه النسبة إلى 87% في الإمارات.

وأفضل 3 حالات استخدام للذكاء الاصطناعي في الإمارات حتى الآن هي التنبؤ بالمبيعات، وتحديد أولويات العملاء المحتملين (المركز الأول المشترك)، وأدوات البحث باللغة الطبيعية. وقالت 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إن الذكاء الاصطناعي زاد إيراداتها، مقارنة بـ91% على مستوى العالم.

وتكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة التعقيد التكنولوجي المتزايد. ومع تكاثر العروض التكنولوجية وزيادة القدرات، يواجه قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً متزايدة لإدارة مجموعة التكنولوجيا الخاصة بهم بشكل فعال. وقال 64% من قادة الشركات إنهم يخشون أن تتخلف شركتهم عن الركب عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ51% على مستوى العالم.

وأشار 57% منهم إلى أن مواكبة التكنولوجيا المتغيرة أمر صعب، مقارنة بـ 68% على مستوى العالم. وعبر 49% من قادة الشركات عن قلقهم من أنه لا يوجد وقت لإتقان جميع التقنيات التي تستخدمها شركتهم، مقارنة بـ44% على مستوى العالم. رغم ذلك، أكد 72% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أنها ستنفق المزيد على التكنولوجيا من البائعين الموثوق بهم، مقارنة بـ81% على مستوى العالم.

وحول أهم 3 مخاوف للشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن الذكاء الاصطناعي في الإمارات قال التقرير، إن المخاوف الأمنية والمخاوف الأخلاقية اشتركتا في المركز الأول، تلاه ضعف التكامل مع التكنولوجيا الحالية.