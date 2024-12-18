3500 موظف يغادرون «ساب» الألمانية في إطار إعادة الهيكلة

أعلنت شركة ساب الألمانية لتطوير البرمجيات عن خروج حوالي 3500 موظف وموظفة في ألمانيا من الشركة في إطار برنامج إعادة الهيكلة الجاري حالياً.

وقال متحدث باسم ساب، إن الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان كلاين، شارك في حفل توديعهم الرسمي الذي أقيم في كافيتيريا الشركة بمقرها في مدينة فالدورف جنوب غرب ألمانيا.

ووفقاً للمتحدث، غادر 3479 موظفاً الشركة في ألمانيا بحزم تعويضية، من بينهم 686 موظفاً غادروا الشركة ضمن برنامج للخروج الطوعي، و2793 موظفاً غادروا ضمن برنامج التقاعد المبكر. كانت الشركة أعلنت عن خطتها لإعادة الهيكلة في بداية العام، مبررة ذلك في المقام الأول بالحاجة إلى وظائف جديدة تركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي.

وجرى الحديث في البداية عن شطب حوالي 8000 وظيفة، وذلك قبل أن تشدد ساب برنامج إعادة الهيكلة في الصيف لترفع عدد الوظائف المزمع شطبها على المستوى العالمي إلى ما يتراوح بين 9000 وعشرة آلاف وظيفة.

وعند سؤاله، لم يقدم المتحدث تفاصيل أكثر دقة حول مدى تقدم عملية إعادة الهيكلة. وتردد أخيراً أن من المتوقع أن يكتمل البرنامج بحلول أوائل عام 2025. وكانت الشركة صرحت في بداية العام بأن عدد الموظفين سيبقى في المحصلة بحلول نهاية العام عند المستوى السابق له نفسه تقريباً، وذلك بفضل الاستثمارات في مجالات النمو. وكان التقرير الخاص بنتائج الربع الثالث أفاد أخيراً بأن عدد موظفي ساب على مستوى العالم تجاوز 107 آلاف و500 شخص.