مدير يتقاضى 180 دولاراً شهرياً يقود شركة بإيرادات 81 مليار دولار

في واحدة من أكثر المفارقات إثارة للانتباه في عالم الشركات، يتقاضى راجيش ميهتا، رئيس مجلس إدارة شركة «راجيش إكسبورتس» الهندية، راتبا شهرياً لا يتجاوز نحو 180 دولاراً، رغم أن شركته أعلنت تحقيق إيرادات سنوية تقارب 81 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، بحسب «سي إن بي سي».

وتسرب خبر الراتب بعد أن تسلطت الأضواء على «راجيش إكسبورتس»، التي أصبحت محور واحدة من أكبر قضايا التدقيق المالي في الهند، بعد أن فتحت الجهات الرقابية تحقيقاً في مخالفات محاسبية مزعومة مرتبطة بوحدتها السويسرية «فالكامب» (Valcambi)، إحدى أكبر مصافي الذهب في العالم.

وبحسب إفصاحات الشركة، فإن ميهتا يتقاضى أجراً رمزياً مقارنة بحجم أعمال المجموعة التي تمتد إلى عشرات الدول وتعد من أكبر شركات الذهب عالمياً. إلا أن هذا الأجر المتواضع لا يعكس بالضرورة حجم ثروة المؤسس، الذي يملك حصة كبيرة في الشركة ويستفيد من ملكيته للأسهم أكثر من اعتماده على الأجر.

وتواجه «راجيش إكسبورتس» اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية بالمبالغة في إيرادات مرتبطة بشركات خارجية تابعة لها خلال السنوات الأخيرة. وتقول الهيئة إنها لم تتمكن من التحقق بالكامل من إيرادات بقيمة 15.15 تريليون روبية (نحو 159 مليار دولار).

وبينما تنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات وتؤكد أن بياناتها المالية صحيحة، وأن الخلاف يتعلق بطريقة احتساب الإيرادات المجمعة، تبقى المفارقة أن الشركة التي تعلن مبيعات بمليارات الدولارات سنوياً يديرها رئيس تنفيذي يتقاضى راتباً شهرياً يقل عن تكلفة ليلة واحدة في كثير من الفنادق الكبرى.