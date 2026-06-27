أبل تطلب استثناءً لشراء رقائق من شركة صينية على قائمة سوداء

ذكرت ​صحيفة فاينانشال تايمز ‌نقلا عن ​مصادر أن شركة أبل تمارس ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على ⁠موافقة لشراء رقائق ذاكرة من شركة تشانغشين ميموري تكنولوجيز (سي.إكس.إم.تي)، وهي ‌شركة صينية أدرجها البنتاغون على قائمة سوداء.

ونقلت الصحيفة ‌عن مصادر لم تسمها ‌أن أبل تضغط ‌للحصول على موافقة ‌البيت الأبيض من أجل تخفيف ​الضغط ‌المالي ​الذي تواجهه الشركة جراء ⁠ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

ولم يرد البيت ​الأبيض ⁠ولا ⁠أبل ولا سي.إكس.إم.تي بعد على طلبات من رويترز ⁠للتعليق أرسلت خارج ساعات العمل الرسمية.

وأفاد مصدر لفاينانشال تايمز بأن أبل تواصلت مع ‌وزارة التجارة قبل أكثر من شهر، ​كما تواصلت مع مسؤولين آخرين في الإدارة وحلفاء لها في واشنطن.