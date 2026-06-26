الذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام.. دعوى قضائية تتهم محطات الوقود برفع الأسعار في كاليفورنيا

في تطور جديد يعكس المخاوف المتزايدة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسعير، تواجه مجموعة من كبرى شركات الوقود والتجزئة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية جماعية تتهمها باستخدام خوارزميات ذكية لرفع أسعار البنزين بشكل مصطنع، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنحو 30 سنتاً للغالون الواحد في بعض المناطق.

وأقام ثلاثة من سكان كاليفورنيا الدعوى، مؤكدين أن شركات كبرى، من بينها «بي بي»، و«ماراثون بتروليوم»، و«7-إليفن»، و«وول مارت»، و«ألبرتسونز»، استخدمت برامج ذكاء اصطناعي متخصصة في تسعير الوقود للتنسيق في تحديد الأسعار، في انتهاك لقوانين المنافسة في الولاية.

شبهات

وتتمحور القضية حول برنامج «كالِبرايت لتسعير الوقود»، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويُعتقد أنه يربط محطات الوقود بخادم مركزي يقوم بتحديد الأسعار تلقائياً، ما يثير شبهات بشأن وجود تنسيق غير قانوني بين الشركات.

ويستند المدعون إلى تعديل تشريعي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026 ضمن قانون «كارترايت» لمكافحة الاحتكار في كاليفورنيا، والذي يحظر استخدام الخوارزميات في تحديد الأسعار إذا كان من شأنها الإضرار بالمنافسة أو التسبب في التلاعب بالسوق.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من الشركات المتهمة أو من شركة «كالِبرايت» المطورة للبرنامج.

وتعد أسعار الوقود من أكثر القضايا حساسية في كاليفورنيا، التي يقطنها نحو 40 مليون نسمة وتضم أكثر من 27 مليون مركبة تعمل بالبنزين، تستهلك ما يقارب 13.4 مليار غالون سنوياً.

وبحسب بيانات الرابطة الأمريكية للسيارات، يبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة نحو 3.93 دولارات، بينما يصل متوسط السعر في كاليفورنيا إلى 5.54 دولارات، أي أعلى بنحو دولارين من المعدل الوطني، فيما يؤكد مقدمو الدعوى أن الأسعار في بعض المناطق تجاوزت حاجز 7 دولارات للغالون.

تعويضات مالية

ويطالب المدعون بالحصول على تعويضات مالية عن المبالغ الإضافية التي اضطروا إلى دفعها خلال الأشهر الماضية بسبب ما وصفوه بـ«التسعير الخوارزمي المبالغ فيه».

ويرى مراقبون أن القضية قد تشكل اختباراً قانونياً مهماً لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق، وقد تفتح الباب أمام تشريعات أكثر صرامة لتنظيم الخوارزميات التي باتت تؤثر بشكل متزايد في أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها الوقود.