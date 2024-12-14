ثروتها 432 ملياراً .. أغنى عائلة في العالم تربح 328577 دولاراً بالدقيقة

بعد 62 عاماً من افتتاح أول متجر وول مارت حقيقي أصبحت عائلة والتون أكثر ثراء من أي وقت مضى، حيث ارتفعت ثروتهم المجمعة إلى رقم قياسي بلغ 432.4 مليار دولار، ما أعادهم إلى صدارة تصنيف بلومبرغ السنوي لأغنى العائلات في العالم.

ويستمر آل والتون في التواجد على قائمة بلومبرغ لأثرى الأثرياء لسبب بسيط، وهو أسهم وول مارت. واعتبارا من 10 ديسمبر هذا العام، ارتفعت ثروة العائلة بنسبة 80%. وهذه الزيادة أضافت 172.7 مليار دولار إلى إجمالي ثروة الأسرة خلال 12 شهرا، والتي كانت بمعدل 328577 دولاراً في الدقيقة.

وضع سام والتون الأساس لهذا الثراء، وقسم ثروته بشكل استراتيجي بين أبنائه للحفاظ على سيطرة الأسرة وضمان استمرار ثروتهم في النمو. ومنذ وفاته في عام 1992، التزم ورثته بمبدأ أتى بثماره بشكل كبير لآل والتون والعديد من العائلات الأخرى وهو: التماسك معا. وكانت شركة والتون إنتربرايزز مثل الغراء لحصة العائلة المجمعة والمتزايدة القيمة في "وول مارت".

وهذا المبدأ مفيد لعشرات الأشخاص الذين يستعدون لوراثة تريليونات الدولارات في الربع قرن القادم، حيث تستفيد العائلات التي ظلت متحدة في ملكية الأصول الرئيسية من زيادة التراكم والسيطرة. وتعد العائلات التي تقف وراء العلامة التجارية الفاخرة هيرميس وشركة الأدوية روش من بين العائلات التي لديها اتفاقيات تضمن التماسك.

ومثل عائلة والتون، أصبحت معظم العائلات الـ 25 المدرجة في قائمة بلومبرغ أكثر ثراء هذا العام بفضل الأسواق القوية. لقد اكتسبوا مجتمعين 406.5 مليارات دولار. العديد منهم أسماء مألوفة مثل عائلة جونسون (صناديق الاستثمار المشترك وحسابات التقاعد)، وعائلة تومسون (وسائل الإعلام)، وعائلة مارس وفيريرو (الحلوى). وأحد الوافدين الجدد هو تشيرافانونت، وهي سلالة تايلاندية تدير مجموعتها، سي بي جروب، مزارع الأسماك ومتاجر 7-Eleven وتصنع علف الحيوانات، من بين أشياء أخرى.

ويمكن للمال أن يمزق الأسر، لكنه يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على التماسك. وقالت نيكول كلابو، نائبة رئيس عمليات العملاء في Aquilance، التي توفر أدوات إدارة التمويل للأثرياء للغاية: "عندما تمكن الأفراد من متابعة ودعم مصالحهم الخاصة، فإن العائد على الاستثمار ليس ماليا فحسب. كما يمنحهم أيضا شعورا بجورهم في الحفاظ على الثروة".