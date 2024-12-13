بوينغ تتجه لاستثمار مليار دولار وتوفير 500 وظيفة في ساوث كارولينا

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات، عزمها توسيع عملياتها في مصنعها الخاص بإنتاج الطراز "787 دريملاينر" في ولاية ساوث كارولينا، باستثمار مليار دولار وتوفير 500 وظيفة.

وقالت بوينغ إنه سوف يتم تخصيص المليار دولار لتحديث البنية التحتية، وللمناصب الجديدة في مصنعها بمدينة تشارلستون، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن تبدأ العمليات أوائل 2027. وسوف توسع الشركة كلا الساحتين في نورث تشارلستون لدعم زيادة أهداف إنتاج الطراز "787 دريملاينر".

ومن المقرر أن يسعى برنامج "787 دريملاينر" إلى تحقيق زيادة 10 طائرات الإنتاج شهريا بحلول عام2026.